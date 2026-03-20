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Photo by Idriss Bigou-Gilles / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)

Rhône : plusieurs routes perturbées par des travaux du 23 au 29 mars

  • par LR

    • Le Département du Rhône annonce une nouvelle série de chantiers sur les routes départementales la semaine du 23 mars. Plusieurs axes seront impactés, avec des coupures, déviations ou circulations alternées.

    Le Département du Rhône poursuit ses travaux d’entretien et d’aménagement du réseau routier. Entre le 23 et le 29 mars, plusieurs chantiers entraîneront des perturbations de circulation sur différentes routes. À Émeringes (RD26), un alternat par feux tricolores est mis en place jusqu’au 23 avril pour des travaux sur le réseau d’eau potable. À L'Arbresle (RD389), la route reste accessible sauf aux poids lourds, déviés jusqu’au 20 juin.

    Des coupures ponctuelles sont également prévues : la RD45E1 à Ampuis sera fermée de nuit les 23 et 24 mars, tandis que la RD76 à Saint-Julien sera coupée en journée jusqu’au 22 mai.

    Enfin, des opérations d’entretien entraîneront des fermetures temporaires sur la RD27 et la RD635 dans plusieurs communes. Les usagers sont invités à anticiper leurs déplacements.

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