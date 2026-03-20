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La pizzeria Le Verdi fermée par la préfecture après un contrôle d’hygiène. (@Capture Google)

Rongeurs vivants et morts : cette pizzeria de Lyon fermée d'urgence

  • par LR

    • La pizzeria Le Verdi, située dans le 6e arrondissement de Lyon, a été fermée d'urgence par la préfecture du Rhône suite à un contrôle d'hygiène. Des rongeurs vivants et morts ont notamment été retrouvés en zone de production.

    C'est une pizzeria bien connue des habitants du quartier des Brotteaux. Le Verdi, situé au 13 boulevard des Brotteaux, dans le 6e arrondissement de Lyon, a été fermé en urgence par la préfecture du Rhône suite à un contrôle d'hygiène. Un contrôle qui a relevé des "manquements graves aux règles d'hygiène".

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    A notamment été relevé, la présence de "rongeurs vivants et morts sur les équipements en zone de production", la "présence importante de déjections de rongeurs", "la présence de denrées périmées", ou encore "le défaut caractérisé d'entretien, de maintenance et de nettoyage des locaux de production et de stockage".

    Face à ce constat et "considérant que la poursuite de l'activité, dans les conditions constatées, constitue une menace importante pour la santé des consommateurs", le restaurant s'est vu notifier sa fermeture administrative ce jeudi 19 mars. Pour pouvoir de nouveau accueillir ses clients, l'établissement devra mettre en place une série de mesures correctives, au nombre de 48. "La réouverture ne pourra avoir lieu qu'à la suite d'une vérification d'un agent de la Direction départementale de la protection des populations" conclut la préfecture dans son arrêté.

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