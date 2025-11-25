Avec une ouverture dès le 29 novembre, la station iséroise dévoile un modèle repensé : sept mois de ski, neuf mois d’activités et une montagne pensée pour durer.

Les 2 Alpes donneront le coup d’envoi de la saison ce samedi 29 novembre, devenant l’une des premières stations de l’Isère à accueillir les skieurs. Mais derrière cette ouverture précoce se joue une transition d’ampleur : la station engage une mutation pour devenir une destination de montagne ouverte la majeure partie de l’année.

Grâce à l’altitude du domaine et aux investissements récents — dont le nouveau téléphérique du Jandri —, Les 2 Alpes proposeront désormais neuf mois d’ouverture, dont sept consacrés à la glisse, jusqu’au 5 juillet 2026. Ski d’hiver, ski de printemps, ski d’altitude sur glacier : la station entend offrir une pratique continue, rendue possible par un domaine dont 75 % se situe au-dessus de 2 100 mètres.

Au-delà du ski, Les 2 Alpes s’affirment comme une destination quatre saisons : VTT, randonnée, trail ou encore animations dans les villages rythmeront la haute saison estivale jusqu’à fin août. En attendant, les premiers skieurs sont donc attendus dès cette semaine sur les pistes de la station.