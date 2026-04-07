Incendie au lycée des Chartreux à Lyon : les salariés de retour dans la partie non endommagée dès demain

Après la réunion technique qui s’est déroulée ce mardi 7 avril, les salariés du lycée des Chartreux (1er arr.) seront de retour dès demain midi dans l’aile qui n’a pas été endommagée lors de l’incendie.

Près d’une semaine après le terrible incendie qui a touché le lycée des Chartreux, situé Pierre-Dupont, dans le 1er arrondissement de Lyon, les contours d’un retour à la normale se dessinent peu à peu.

Après que les opérations de déconstruction du dernier étage ont repris hier, une réunion technique s’est tenue ce mardi matin. "Dans l’attente, l’extinction par intermittence se poursuit", indique la préfecture du Rhône. L’aile non concernée par le sinistre sera également "réutilisable dès demain" par les salariés "à compter de midi." Et de conclure : "Les opérations pour permettre la réouverture au public et le fonctionnement des internats continuent."

Pour rappel, 150 élèves avaient été évacués dans la nuit du 1er avril après le départ de feu, "vraisemblablement d’origine accidentelle", avait précisé la direction. Le montant du sinistre n’a pour l’heure pas été communiqué. Contactée, la direction n’a pas encore répondu à nos sollicitations.

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