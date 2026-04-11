Vents violents : la ville de Lyon ferme ses parcs

Le Rhône est en vigilance jaune orage ce samedi. Pour éviter tout risque en raison de vents violents, la Ville de Lyon a décidé de fermer ses parcs.

L'heure est à la sécurité. Alors que le département du Rhône a été placé par Météo France en alerte jaune aux orages ce samedi 11 avril, la Ville de Lyon a pris la décision de fermer ses parcs en urgences pour le reste de la journée.

"En raison d'un risque orageux avec des rafales de vent pouvant dépasser les 70km/h en fin de journée, les parcs fermeront exceptionnellement à 17h aujourd'hui. Les ouvertures du dimanche matin ne sont pas impactées", a indiqué la municipalité vers 15h15.

Très fréquenté, le Parc de la Tête d'Or a commencé à être évacué aux alentours de 15h30.