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Vents violents : la ville de Lyon ferme ses parcs

  • par Louise Ginies

    • Le Rhône est en vigilance jaune orage ce samedi. Pour éviter tout risque en raison de vents violents, la Ville de Lyon a décidé de fermer ses parcs.

    L'heure est à la sécurité. Alors que le département du Rhône a été placé par Météo France en alerte jaune aux orages ce samedi 11 avril, la Ville de Lyon a pris la décision de fermer ses parcs en urgences pour le reste de la journée.

    "En raison d'un risque orageux avec des rafales de vent pouvant dépasser les 70km/h en fin de journée, les parcs fermeront exceptionnellement à 17h aujourd'hui. Les ouvertures du dimanche matin ne sont pas impactées", a indiqué la municipalité vers 15h15.

    Très fréquenté, le Parc de la Tête d'Or a commencé à être évacué aux alentours de 15h30.

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