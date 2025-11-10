Actualité
Le ministre de la Ville et du Logement, Vincent Jeanbrun sera à Rillieux ce lundi. (Photo GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP)

Incendie à Rillieux-la-Pape : le ministre de la Ville attendu sur place ce lundi

  • par Nathan Chaize

    • Vincent Jeanbrun se rend à Rillieux ce lundi, deux jours après l'incendie qui a touché un immeuble de la Ville lors du tournage non-autorisé d'un clip de rap le 8 novembre.

    Le ministre de la Ville et du Logement, Vincent Jeanbrun est attendu à Rillieux-la-Pape ce lundi après l'incendie qui a touché un immeuble de la commune lors du tournage d'un clip de rap samedi 8 novembre.

    Le ministre échangera avec le maire Horizons, Alexandre Vincendet et la préfète du Rhône, Fabienne Buccio, puis il se rendra sur les lieux de l'incendie, avant d'aller échanger avec les sinistrés au centre d'accueil mis en place au centre social des Lônes.

    Pour rappel, le feu serait parti après que tirs de mortier d’artifice ont atterri sur le balcon de l'un des immeubles de 5 étages situé à proximité du tournage d'un clip de rap. Au total, 39 personnes ont perdu leur logement, a indiqué le maire de la commune, Alexandre Vincendet (Horizons), et deux personnes ont été légèrement incommodées par la fumée.

    Une enquête a été ouverte.

    Lire aussi : Ce que l’on sait après l’incendie d'un immeuble lors du tournage d’un clip de rap à Rillieux

    à lire également
    Dermatose nodulaire contagieuse : la deuxième zone réglementée levée, la vigilance reste de mise

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Incendie à Rillieux-la-Pape : le ministre de la Ville attendu sur place ce lundi 13:40
    Dermatose nodulaire contagieuse : la deuxième zone réglementée levée, la vigilance reste de mise 13:27
    L’innovation hospitalière : les HCL accélèrent la santé du futur 13:12
    Cirque intimiste à La Mouche 12:48
    Grégory Doucet, Marie Charlotte Garin lyon
    Logement, sécurité... Ce que révèle "la grande écoute" des écologistes à Lyon 12:02
    d'heure en heure
    Ce que l’on sait après l’incendie d'un immeuble lors du tournage d’un clip de rap à Rillieux 11:11
    Rave-party à l'Est de Lyon : 500 verbalisations, 1400 fêtards encore sur place 10:40
    Collision entre un tram et une voiture à Confluence : le trafic du T1 fortement perturbé à Lyon 10:10
    Quand trois maisons changent de village : Valfleury et Cellieu redessinent leur frontière dans la Loire 09:45
    Bron : La France Insoumise part seule pour les municipales de 2026 08:55
    Quatre piétons renversés dans le 6e arrondissement de Lyon 08:26
    Pollution à Lyon : une qualité de l'air bonne à moyenne ce lundi 07:44
    Frustré, l'OL s'incline dans les dernières minutes face au PSG 07:26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut