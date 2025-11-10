Incendie à Rillieux-la-Pape : le ministre de la Ville attendu sur place ce lundi

Le ministre de la Ville et du Logement, Vincent Jeanbrun sera à Rillieux ce lundi. (Photo GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP)

Vincent Jeanbrun se rend à Rillieux ce lundi, deux jours après l'incendie qui a touché un immeuble de la Ville lors du tournage non-autorisé d'un clip de rap le 8 novembre.

Le ministre de la Ville et du Logement, Vincent Jeanbrun est attendu à Rillieux-la-Pape ce lundi après l'incendie qui a touché un immeuble de la commune lors du tournage d'un clip de rap samedi 8 novembre.

Le ministre échangera avec le maire Horizons, Alexandre Vincendet et la préfète du Rhône, Fabienne Buccio, puis il se rendra sur les lieux de l'incendie, avant d'aller échanger avec les sinistrés au centre d'accueil mis en place au centre social des Lônes.

Pour rappel, le feu serait parti après que tirs de mortier d’artifice ont atterri sur le balcon de l'un des immeubles de 5 étages situé à proximité du tournage d'un clip de rap. Au total, 39 personnes ont perdu leur logement, a indiqué le maire de la commune, Alexandre Vincendet (Horizons), et deux personnes ont été légèrement incommodées par la fumée.

Une enquête a été ouverte.

