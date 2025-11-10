Dermatose nodulaire contagieuse : la deuxième zone réglementée levée, la vigilance reste de mise

Alors que depuis le 5 novembre dernier la deuxième zone réglementée a été levée concernant la dermatose nodulaire contagieuse, la préfecture du Rhône fait le point sur la mobilisation autour de cette maladie qui touche les bovins.

C’est une étape importante dans la lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse (DNC). Le 5 novembre dernier, la deuxième zone réglementée a été levée en France, mettant fin aux restrictions de rassemblements et d’exportation de bovins, notamment dans le département du Rhône. Cette décision, saluée par la profession agricole, marque une amélioration nette de la situation sanitaire.

Le préfet secrétaire général du Rhône, Fabrice Rosay, a réuni dès le lendemain les représentants des éleveurs et vétérinaires pour rappeler la nécessité de maintenir la mobilisation. Si la maladie ne compte qu’un seul foyer dans le département, "la vaccination doit se poursuivre pour atteindre un taux de couverture de 100 %" explique la préfecture dans un communiqué. Actuellement, plus de 90 % du cheptel est vacciné, grâce à la visite de 460 élevages depuis le début de la crise.

Les règles de circulation des animaux restent strictes : seuls les bovins vaccinés depuis plus de 28 jours peuvent être déplacés hors de la zone vaccinale. Des dérogations pourront être accordées via la Direction départementale de la protection des populations (DDPP) à partir du 17 novembre.

Enfin, la préfecture a autorisé, sous conditions, l’épandage des lisiers sur certaines prairies jusqu’au 15 décembre, afin de limiter les conséquences économiques pour les exploitations.