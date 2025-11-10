Actualité
Lyon : un rassemblement pour la gratuité des parkings hospitaliers ce mercredi

  • par Clémence Margall

    • La CGT organise une mobilisation devant l’Hôtel de Ville de Lyon ce mercredi 12 novembre pour demander la gratuité des parkings hospitaliers.

    Souhaitée par plusieurs députés, la gratuité des parkings hospitaliers est également demandée par plusieurs syndicats. Dans un communiqué diffusé ce lundi, la CGT USR 69 appelle à la mobilisation mercredi 12 novembre devant l’Hôtel de Ville de Lyon à 17 heures pour revendiquer la gratuité des parkings pour les hôpitaux et hospices civils (HCL) de la métropole lyonnaise.

    "Les parkings des hôpitaux, de plus en plus souvent gérés par des opérateurs privés, pèsent lourd sur le budget des patients et de leurs proches. Avec des tarifs en hausse, certains doivent payer des dizaines d’euros par jour. Par exemple, 39,50 euros aux HCL Édouard Herriot, à Lyon", déplore ainsi le syndicat. Et d’ajouter : "Pour un patient, le parking payant est inadmissible ! Déjà qu’il est malade, il ne vient pas à l’hôpital par plaisir".

    La CGT dénonce par ailleurs un "démantèlement" de l’hôpital, tandis qu’il serait "impossible de savoir la part des bénéfices qui revient à l’hôpital et celle qui va à l’opérateur". "Seule certitude : l’activité est lucrative", ironise-t-elle enfin.

