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Image d’illustration voiture de police. (@CM)

Vaulx-en-Velin : un jeune de 16 ans interpellé après avoir poignardé sa mère

  • par LR

    • Un jeune homme de 16 ans a été interpellé jeudi 7 mai à Vaulx-en-Velin après avoir poignardé sa mère au bras et à la gorge, après que cette dernière lui a fait une remontrance.

    Il était environ 10 h 30 hier, jeudi 7 mai, à Vaulx-en-Velin lorsqu'un équipage de la BAC est intervenu à Vaulx-en-Velin pour interpeller un jeune homme de 16 ans. Sur les lieux, l'adolescent avait encore un couteau ensanglanté dans la main, comme le relatent nos confrères du Progrès. C'est son grand frère qui aurait prévenu la police.

    olicLe suspect serait entré dans une rage folle après que sa mère lui a fait une remontrance au domicile familial situé rue André Chénier, à Villeurbanne, rouant également de coups sa grand-mère. Il aurait ensuite poignardé sa mère à la gorge et au bras. C'est à ce moment-là qu'il prend la fuite, son frère tentant de le rattraper jusqu'à Vaulx-en-Velin.

    Il a été interpellé et placé en garde à vue. Il serait inconnu des services de police. Sa mère a pu être prise en charge à temps. Ses jours ne seraient pas comptés.

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