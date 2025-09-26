Actualité
vue de Lyon Interpole © Tim Douet

Cyberarnaques sentimentales et sextorsion : 260 arrestations en Afrique, annonce Interpol

  • par La rédaction avec AFP

    • Interpol a annoncé l'arrestation de 260 personnes au cours de l'été pour des cas d'arnaques sentimentales. 81 réseaux cybercriminels ont été démantelés.

    Arnaques sentimentales et sextorsion en ligne sont en "forte augmentation" en provenance d'Afrique où 260 suspects ont été arrêtés durant l'été dans 14 pays et 81 réseaux cybercriminels démantelés, a annoncé Interpol vendredi.

    Dans une Operation Contender 3.0, que l'on peut traduire par "Opération Soupirant 3.0" ou "Prétendant 3.0" dans un contexte amoureux, les polices africaines se sont principalement "concentrées" sur deux secteurs, écrit Interpol qui a coordonné leurs enquêtes et interventions, menées sur deux semaines entre juillet et août.

    Les arnaqueurs nouent et "entretiennent des relations (amoureuses) en ligne"

    Le premier concerne "les escroqueries sentimentales", quand les arnaqueurs nouent et "entretiennent des relations (amoureuses) en ligne" avec des "personnes vulnérables" pour leur extorquer de l'argent, en utilisant des "faux profils" ou des "identités usurpées". En "imitant des célébrités", cite par exemple sans détailler l'Organisation internationale de police criminelle à propos d'un réseau au Sénégal, démantelé avec 22 arrestations.

    L'autre secteur est le chantage sexuel suivi d'extorsion ("sextorsion") quand, au Ghana par exemple, "point marquant de l'opération" avec 68 arrestations, ou en Côte d'Ivoire (24 interpellations), les escrocs ont "secrètement enregistré des vidéos intimes lors de discussions en ligne", puis exigé des paiements pour ne pas les diffuser publiquement.

    Les enquêteurs d'Operation Contender 3.0 ont identifié 1.463 victimes, "en majorité en Afrique mais aussi dans le reste du monde", a expliqué un responsable d'Interpol à l'AFP. Pour un préjudice de près de 2,8 millions de dollars US (environ 2,4 millions d'euros) au total. Les unités de police spécialisée en Afrique "signalent une forte augmentation" des cybercrimes, notamment "le chantage à caractère sexuel et les escroqueries sentimentales", insiste Interpol.

    Les 14 pays compris dans Operation Contender 3.0 sont l'Angola, le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Guinée, le Kenya, le Nigeria, le Rwanda, le Sénégal, l'Afrique du Sud, l'Ouganda et la Zambie.

    Copycat ©Yann Charliquart
    Policiers. @Hugo LAUBEPIN
    police Lyon
    Marine Tondelier
