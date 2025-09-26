Un nouvelle passerelle modes doux inaugurée par la Métropole de Lyon à Feyzin

La Métropole de Lyon et la ville de Feyzin ont inauguré jeudi une passerelle de 20 mètres enjambant le vallon de la Raze.

La Métropole de Lyon et la mairie de Feyzin ont inauguré ce jeudi 25 septembre une nouvelle passerelle qui relie les quartiers du Bandonnier et des Géraniums. L'ouvrage de 20 mètres enjambe le vallon de la Raze et est opérationnel depuis la rentrée scolaire.

Sécuriser les déplacements des écoliers

Inscrit dans le Plan Piéton métropolitain, le projet vise à sécuriser les déplacements des écoliers et faciliter l'accès à la ligne de bus 60 située à proximité. La structure en aluminium de 3 mètres de large, suspendue à 6 mètres du sol, est adaptée aux piétons, personnes à mobilité réduite et cyclistes.

Cette nouvelle passerelle remplace l'ancienne infrastructure fermée en urgence en février 2020 en raison "d'importantes dégradations, ainsi qu'une déformation et un début de basculement". Elle avait été démontée le mois suivant et provisoirement remplacée par un accès en échafaudages.

Le projet a été piloté par la Métropole de Lyon en collaboration avec la ville de Feyzin et le Sigerly pour un montant total de 850 000 euros TTC entièrement financés par la collectivité métropolitaine.