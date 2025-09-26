Actualité
La passerelle des Géraniums à Feyzin. (© Lachas D-Alpaca)

Un nouvelle passerelle modes doux inaugurée par la Métropole de Lyon à Feyzin

  • par La rédaction

    • La Métropole de Lyon et la ville de Feyzin ont inauguré jeudi une passerelle de 20 mètres enjambant le vallon de la Raze.

    La Métropole de Lyon et la mairie de Feyzin ont inauguré ce jeudi 25 septembre une nouvelle passerelle qui relie les quartiers du Bandonnier et des Géraniums. L'ouvrage de 20 mètres enjambe le vallon de la Raze et est opérationnel depuis la rentrée scolaire.

    Sécuriser les déplacements des écoliers

    Inscrit dans le Plan Piéton métropolitain, le projet vise à sécuriser les déplacements des écoliers et faciliter l'accès à la ligne de bus 60 située à proximité. La structure en aluminium de 3 mètres de large, suspendue à 6 mètres du sol, est adaptée aux piétons, personnes à mobilité réduite et cyclistes.

    Cette nouvelle passerelle remplace l'ancienne infrastructure fermée en urgence en février 2020 en raison "d'importantes dégradations, ainsi qu'une déformation et un début de basculement". Elle avait été démontée le mois suivant et provisoirement remplacée par un accès en échafaudages.

    Le projet a été piloté par la Métropole de Lyon en collaboration avec la ville de Feyzin et le Sigerly pour un montant total de 850 000 euros TTC entièrement financés par la collectivité métropolitaine.

    à lire également
    Subvention de la Région à des associations "problématiques" : les Insoumis saisissent la préfecture

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Subvention de la Région à des associations "problématiques" : les Insoumis saisissent la préfecture 18:08
    gendarmerie
    À Saint-Genis-Laval, l'auteur d'un refus d'obtempérer recherché 17:31
    Un nouvelle passerelle modes doux inaugurée par la Métropole de Lyon à Feyzin 17:11
    Cyberarnaques sentimentales et sextorsion : 260 arrestations en Afrique, annonce Interpol 16:47
    Procès Adecco : le principal accusé condamné à six ans de prison 16:39
    d'heure en heure
    Rhône : des travaux vont perturber les routes la semaine prochaine 16:08
    Copycat ©Yann Charliquart
    À Villefranche, un festival qui met en avant les nouveaux talents de la musique actuelle  15:23
    Sandrine Runel désignée cheffe de file des socialistes pour les élections municipales à Lyon 14:47
    Lyon : Tame Impala en concert à la LDLC Arena en 2026 14:00
    Policiers. @Hugo LAUBEPIN
    Lyon : un homme condamné après avoir poursuivi et giflé sa femme à la gare Part-Dieu 13:13
    Jérôme Rouger au Théâtre de Villefranche : briser le “4e mur”   12:36
    Fanny Ardant à l’Atrium de Tassin : “Avec l’amour on a tout” 11:58
    Lyon-Turin : "Notre Métropole ne peut pas tourner le dos à l’Italie", estime Véronique Sarselli 11:17
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut