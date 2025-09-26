Procès Adecco : le principal accusé condamné à six ans de prison

Le principal accusé dans l'affaire Adecco a été condamné à six ans de prison à Lyon ce vendredi.

Le tribunal correctionnel de Lyon a rendu jugement dans l'affaire Adecco ce vendredi 26 septembre. L'affaire remonte à 2022, quand la société d'intérim avait découvert que près de 4 millions de données personnelles et bancaires de ses salariés avaient été extraites de ses fichiers par l'un de ses employés.

Selon nos confrères du Progrès, le principal accusé a été condamné à six ans de prison et 30 000 € d'amende. Considéré par le parquet comme le cerveau de cette escroquerie, il était poursuivi pour vingt infractions dont tentative d’escroquerie en bande organisée, faux, blanchiment en bande organisée ou encore participation à une association de malfaiteurs.

Poursuivi pour 11 infractions, un deuxième accusé a été condamné à cinq ans de prison dont 30 mois de sursis probatoire et 20 000 € d'amende. Enfin, le stagiaire à l'origine de la fuite de données a été condamné à deux ans de prison dont un an de sursis probatoire et 5 000 € d'amende.

Des peines de prison avec amendes ont également été prononcées à l'égard de plusieurs autres prévenus.