Un important feu est en cours à Villefranche-sur-Saône ce mardi 14 octobre, mobilisant pas moins de 87 pompiers et 37 engins.

Un important feu, visible à plusieurs mètres à la ronde a touché un bâtiment industriel ce mardi 14 octobre au matin à Villefranche-sur-Saône. Le feu, qui a pris dans un bâtiment de l'entreprise SBTN, rue Jean Chazy, a nécessité depuis 10h30 l'intervention de 87 pompiers et de 37 engins de secours.

La société est spécialisée dans la réalisation de pièces thermoformées (un procédé de mise en forme des matières plastiques), pour différentes industries (ferroviaire, automobile, froid). Son site de 7000 m² couverts de Villefranche est dédié à la production et à la logistique.

Aucun blessé n'est à déplorer tandis qu'un périmètre de sécurité a été mis en place autour du bâtiment sinistré.