Journée rouge dans le Rhône : quels sont les axes de circulation à éviter ?

Ce samedi 30 août, le département du Rhône est classé orange dans le sens des départs et rouge dans le sens des retours.

Comme une odeur de fin de vacances scolaires. Alors que ce lundi 1er septembre marquera le début de l'année scolaire 2025-2026 pour les écoliers français et lyonnais, ce dernier week-end du mois d'août est marqué par le retour des derniers vacanciers. Et les axes de circulation sont déjà bien encombrés.

Alors que la journée de samedi est classée rouge dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et dans le département du Rhône dans le sens des retours, certains axes sont à éviter pour ne pas rester coincé dans les bouchons.

La circulation sur l'A6 et l'A7 très dense

D'après Bison Futé, c'est principalement l'autoroute A7 qui connaîtra des perturbations tout au long de la journée, principalement entre Marseille et Orange de 11h à 15h, et entre Orange et Lyon de 8h à 19h.

La circulation sur l'autoroute A6 sera elle aussi particulièrement dense ce samedi, surtout entre Lyon et Beaune de 11h à 19h. Dans la région, la route nationale 85, qui relie Grenoble à la Côte d'Azur, et l'accès au tunnel du Mont-Blanc, seront très sollicités tout au long de la journée.

Pour éviter l'attente, Bison Futé conseille donc d'éviter certains créneaux et notamment de ne pas emprunter l'A7 entre Lyon et Orange de 11h à 17h et d'éviter le contournement Est de Lyon (A46 et N346) de 12h à 15h environ.

La situation s'améliorera nettement pour la journée de dimanche, pour laquelle le département sera classé en vert.