Actualité
Image d’illustration. © Rawpixel

Journée rouge dans le Rhône : quels sont les axes de circulation à éviter ?

  • par Louise Ginies

    • Ce samedi 30 août, le département du Rhône est classé orange dans le sens des départs et rouge dans le sens des retours.

    Comme une odeur de fin de vacances scolaires. Alors que ce lundi 1er septembre marquera le début de l'année scolaire 2025-2026 pour les écoliers français et lyonnais, ce dernier week-end du mois d'août est marqué par le retour des derniers vacanciers. Et les axes de circulation sont déjà bien encombrés.

    Alors que la journée de samedi est classée rouge dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et dans le département du Rhône dans le sens des retours, certains axes sont à éviter pour ne pas rester coincé dans les bouchons.

    La circulation sur l'A6 et l'A7 très dense

    D'après Bison Futé, c'est principalement l'autoroute A7 qui connaîtra des perturbations tout au long de la journée, principalement entre Marseille et Orange de 11h à 15h, et entre Orange et Lyon de 8h à 19h.

    La circulation sur l'autoroute A6 sera elle aussi particulièrement dense ce samedi, surtout entre Lyon et Beaune de 11h à 19h. Dans la région, la route nationale 85, qui relie Grenoble à la Côte d'Azur, et l'accès au tunnel du Mont-Blanc, seront très sollicités tout au long de la journée.

    Pour éviter l'attente, Bison Futé conseille donc d'éviter certains créneaux et notamment de ne pas emprunter l'A7 entre Lyon et Orange de 11h à 17h et d'éviter le contournement Est de Lyon (A46 et N346) de 12h à 15h environ.

    La situation s'améliorera nettement pour la journée de dimanche, pour laquelle le département sera classé en vert.

    à lire également
    "Bloquons tout" : un collectif lyonnais appelle à la mobilisation le 10 septembre

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Journée rouge dans le Rhône : quels sont les axes de circulation à éviter ? 12:25
    "Bloquons tout" : un collectif lyonnais appelle à la mobilisation le 10 septembre 11:34
    Police voitures Lyon
    Au Nord de Lyon, il force un péage avant de se faire arrêter par la police 10:47
    Villeurbanne : une enquête ouverte après une rixe au couteau en pleine rue 10:04
    alerte pollution à Lyon
    Pollution : une qualité de l'air moyenne à Lyon ce samedi 09:21
    d'heure en heure
    Fourvière à lyon tour métallique météo à lyon ciel nuageux avec des éclaircies
    Un temps sec et dégagé : la météo ce samedi à Lyon 08:57
    A 18 ans, le Lyonnais Paul Seixas remporte le Tour de l'Avenir 29/08/25
    Hotel de la Métropole
    La Métropole de Lyon lance son "Plan Chaleur" pour affronter les canicules 29/08/25
    Boulevard du Valvert à Tassin : la circulation rétablie dans les deux sens plus tôt que prévu 29/08/25
    Les enfants de l'école Paul Painlevé pendant les activités
    "Investir dans la jeunesse" : l’appel de l’opposition pour la rentrée à Lyon 29/08/25
    Les élèves du lycée du Docteur Charles Mérieux avant de commencer le bac
    Scanners à l’entrée des lycées en Aura : l’opposition écologiste dénonce de nouveau une "surenchère sécuritaire" 29/08/25
    Rhône : plusieurs routes départementales en travaux début septembre 29/08/25
    Parilly : la Métropole de Lyon investit 3,7 millions d'euros pour retrouver le haut niveau 29/08/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut