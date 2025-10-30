Actualité
Image d’illustration Halloween. (@Pexels)

Saint-Genis-Laval fête Halloween à la Maison des Champs

  • par La rédaction

    • La ville de Saint-Genis-Laval organise vendredi 31 octobre un après-midi Halloween à partir de 14h à la Maison des Champs.

    Saint-Genis-Laval transforme vendredi la Maison des Champs en maison hantée pour un après-midi dédié à Halloween. Si les animations sur inscription (murder party, atelier gâteaux, spectacle avec Lucie la conteuse) affichent déjà complet, plusieurs activités gratuites restent disponibles.

    Les enfants de 3 à 15 ans, obligatoirement accompagnés d'un adulte, pourront profiter de la caverne des dessins animés pour une immersion dans l'univers d'Halloween, du jeu du loup-garou et d'un atelier maquillage pour se transformer en créature effrayante.

    Un foodtruck proposera crêpes salées et sucrées, vin chaud, jus de pomme chaud et limonade. La journée se clôturera par le "bal des vampires" de 18h à 19h avec un DJ set sur la piste de danse.

    Le cinéma La Mouche s'associe à la fête avec une séance spéciale à 14h du film d'animation "Zombillénium", suivie d'un quiz en salle. Déguisements bienvenus. Tarif unique : 5 euros.

    à lire également
    13 : ZONIK PLUS : VERBOOMEN JUSTIN : :
    Top départ pour les épreuves de coupe du monde à Equita Lyon

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    13 : ZONIK PLUS : VERBOOMEN JUSTIN : :
    Top départ pour les épreuves de coupe du monde à Equita Lyon 18:01
    Recherche contre le cancer : un chercheur lyonnais lauréat du prix Kerner pour ses travaux sur l'intestin 17:33
    police Lyon
    Braquage à l'explosif d'une raffinerie d'or à Lyon, cinq auteurs présumés arrêtés 17:25
    Saint-Genis-Laval fête Halloween à la Maison des Champs 16:56
    Lyon : un livreur de cocaïne arrêté à cause… de ses feux de voiture 16:06
    d'heure en heure
    Crématorium de Lyon
    A Lyon, le cimetière de la Guillotière fait peau neuve 16:06
    Chirurgie de l'épaule : à Grenoble, une medtech lève 22 millions d'euros 15:50
    abribus savoie
    La Savoie lance une campagne massive pour "nourrir les imaginaires" 15:33
    Grégory Bodot
    Equita Lyon : cinq questions à Grégory Bodo, chef de piste de la coupe du monde de saut d'obstacles 15:33
    voiture police faits-divers
    Lyon : un laboratoire de métaux précieux braqué à l'arme de guerre 15:13
    Auvergne-Rhône-Alpes : quand ouvriront les stations de ski de la région ? 15:06
    Saône-et-Loire : circulation perturbée sur la RN70 après un affaissement de la chaussée 14:31
    Jeux pour tous et toutes à Gerland olympiades
    "Jeux sous toutes les formes" : des Olympiades sportives ouvertes à tous les Lyonnais 13:52
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut