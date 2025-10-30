Saint-Genis-Laval fête Halloween à la Maison des Champs

La ville de Saint-Genis-Laval organise vendredi 31 octobre un après-midi Halloween à partir de 14h à la Maison des Champs.

Saint-Genis-Laval transforme vendredi la Maison des Champs en maison hantée pour un après-midi dédié à Halloween. Si les animations sur inscription (murder party, atelier gâteaux, spectacle avec Lucie la conteuse) affichent déjà complet, plusieurs activités gratuites restent disponibles.

Les enfants de 3 à 15 ans, obligatoirement accompagnés d'un adulte, pourront profiter de la caverne des dessins animés pour une immersion dans l'univers d'Halloween, du jeu du loup-garou et d'un atelier maquillage pour se transformer en créature effrayante.

Un foodtruck proposera crêpes salées et sucrées, vin chaud, jus de pomme chaud et limonade. La journée se clôturera par le "bal des vampires" de 18h à 19h avec un DJ set sur la piste de danse.

Le cinéma La Mouche s'associe à la fête avec une séance spéciale à 14h du film d'animation "Zombillénium", suivie d'un quiz en salle. Déguisements bienvenus. Tarif unique : 5 euros.