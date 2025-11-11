Art contemporain à Lyon : la BF15 fête ses 30 ans avec l’exposition "Restez avec" de Béatrice Balcou

Perrine Lacroix, Perrine Lacroix, artiste, directrice et commissaire artistique de la BF15, est l’invitée de 6 minutes chrono / Lyon Capitale.

Perrine Lacroix, Perrine Lacroix, artiste, directrice et commissaire artistique de la BF15, est l'invitée de 6 minutes chrono / Lyon Capitale.

Pour célébrer les 30 ans de la BF15, espace emblématique de l’art contemporain à Lyon, Perrine Lacroix revient sur l’esprit d’un lieu unique en son genre, né de la volonté d’"une bande de copains qui ne voulaient ni un espace muséal ni commercial". Trente ans plus tard, cette galerie du quai de la Pêcherie reste fidèle à son ambition initiale : offrir une visibilité à des artistes peu connus et expérimentaux, tout en restant à l’écoute de la scène locale. "La BF15 est un espace qui s’accommode à toutes les propositions, toujours en acuité avec ce qui peut advenir plutôt qu’avec ce qui existe déjà", explique la directrice.

Une célébration tournée vers le présent

Pour marquer cet anniversaire, la BF15 accueille l’exposition "Restez avec" de l’artiste Béatrice Balcou, connue pour son approche sensible du soin aux œuvres. "Béatrice porte une attention particulière à la façon dont on manipule les œuvres, dont on en prend soin", souligne Perrine Lacroix. L’exposition comprendra deux cérémonies intimistes, limitées à 35 personnes, sans enregistrement ni photo : "Il n’y aura aucune trace de ces cérémonies. C’est vraiment l’idée d’être dans le présent et dans une attention particulière." Un choix fidèle à la philosophie de la BF15 : interroger le rapport au temps, à l’espace et à la création.

Plus de détails dans la vidéo :

La retranscription complète de l'émission avec Perrine Lacroix :

Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Aujourd'hui, on va parler de culture, on va parler d'art contemporain à l'occasion des 30 ans de la BF15. C'est cet espace dédié à l'art contemporain sur les quais de la Pêcherie, à Lyon 1er, quai de Saône, en face du quartier Saint-Paul et du Vieux Lyon. Pour en parler, nous recevons Perrine Lacroix, artiste, directrice et commissaire artistique de la BF15. Bonjour Perrine Lacroix, merci d'être venue sur notre plateau. On va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que la BF15, tout d'abord ?

Alors, la BF15, c'est une pomme de terre, une pomme de terre qui s'accommode à toutes les recettes. Et ça nous convient bien, puisqu'on est justement un espace dédié à l'art contemporain qui s'accommode à toutes les propositions.

Comment est né cet espace ? On entend bien que c'est un espace très ouvert. On va aller sur la ligne directrice, mais avant, pouvez-vous juste nous raconter l'histoire ? Ce sont les 30 ans du lieu. Quelle est l'origine ?

À l'origine, il y a 30 ans, c'était une bande de copains qui n’étaient pas forcément artistes ni commissaires. C’étaient des journalistes, des imprimeurs, des designers, et ils avaient envie d’un espace qui ne soit ni muséal ni commercial. À l’époque, il n’y en avait pas beaucoup, donc ils ont créé la BF15 pour inviter des artistes à faire des propositions plus expérimentales.

Des choses qu'on ne voyait pas, des propositions qu'on ne trouvait pas forcément dans les grands centres culturels de la ville. À Lyon, je ne sais pas s'il y avait beaucoup d'espaces comme cela à l'époque ?

Il n'y en avait pas beaucoup, non.

Et simplement, est-ce que la proposition a évolué avec le temps ? Est-ce qu'aujourd'hui la BF15 est la même chose que dans les années 1990 ?

En fait, la BF15 est assez fidèle, je trouve, à la volonté première, qui est de ne pas avoir de ligne directrice mais plutôt d’être tout le temps en acuité avec ce qui peut advenir plutôt qu’avec ce qui existe déjà. La plupart des invitations sont faites à des artistes qui ont peu ou pas de visibilité, avec une attention particulière pour la scène locale.

Ce sont des artistes plutôt de la région Auvergne-Rhône-Alpes, en gros ?

Pas seulement, mais c’est très important pour nous de représenter la scène Rhône-Alpes.

Et comment les choisissez-vous ? On comprend que c’est extrêmement ouvert, que vous voulez faire un pas de côté par rapport à ce qu’on voit ailleurs, j’imagine qu’il n’y a pas de critères stricts. C’est au gré des rencontres, de ce que vous découvrez ? Vous êtes quelque part un espace qui guette les nouvelles propositions ?

Les rencontres se font par plusieurs biais. Dernièrement, on a lancé un appel à projets pour tous les artistes ayant un lien avec la région, en précisant que la sélection se faisait pour ceux qui avaient peu ou pas de visibilité. Sinon, c’est moi, dans mes recherches, mes déplacements : je vais voir énormément de choses, je rencontre beaucoup d’artistes, je visite beaucoup d’ateliers. C’est vraiment un travail de veille et de rencontres.

Un travail de veille et de rencontre, effectivement, qui se fait à travers votre profession. Est-ce qu’on peut parler un peu de l’exposition qui va se lancer à la mi-novembre, intitulée Restez avec de Béatrice Balcou ? Qu’est-ce qui est exposé ? Qui est Béatrice Balcou ?

Béatrice Balcou est une artiste qui porte une attention particulière aux œuvres et à la façon dont on les manipule, dont on en prend soin. Je trouvais important, pour les 30 ans, de l’inviter afin de montrer à quel point, pour nous, prendre soin des œuvres et des artistes est essentiel aujourd’hui. L’exposition s’inaugure vendredi 14, et à cette occasion, deux cérémonies sont proposées. Ce sont de véritables rituels où Béatrice prend soin d’une œuvre. Je lui ai proposé d’aller regarder dans les archives de la BF15, et elle a choisi une œuvre que nous avons produite au cours de ces 30 ans. Elle reste secrète pour le moment, et elle en fera une cérémonie. Ces cérémonies se dérouleront à guichet fermé, avec seulement 35 personnes à chaque fois.

Et sans possibilité de filmer ou de photographier ?

Oui, il n’y aura aucune trace de ces cérémonies. C’est vraiment l’idée d’être dans le présent, dans une attention particulière. C’est une notion importante pour la BF15 : être dans l’ici et maintenant. À chaque invitation, je propose aux artistes de réfléchir à cette idée d’un événement ancré dans un temps et un espace définis.

Cette idée d’un événement ancré dans un temps défini, fermé aussi.

Et dans un espace, oui. Pourquoi, aujourd’hui, présente-t-on telle œuvre ? Pourquoi est-on inspiré pour la montrer maintenant ? Ce sont des questions que je me pose en tant que commissaire, mais aussi avec les artistes. Cela prend tout son sens avec Béatrice, en ce moment.

Ce sera le mot de la fin, on est déjà au bout des six minutes chrono. Je précise que vous avez entre les mains des éditions qui retracent l’histoire de la BF15, avec toutes les expositions à l’intérieur. C’est un bel ouvrage. On n’a pas le temps de les présenter en détail, mais vous les montrez : on pourra les retrouver à la BF15, quai de la Pêcherie. À quel numéro ?

11 quai de la Pêcherie.

11 quai de la Pêcherie. Merci d’avoir suivi cette émission. Plus de détails sur l’actualité culturelle de Lyon sur le site lyoncapitale.fr. À très bientôt.