Météo : douceur et belles éclaircies mardi 11 novembre à Lyon

La météo sera clémente ce mardi à Lyon où le mercure atteindra jusqu'à 15°C.

Ce 11 novembre est placé sous le signe de la douceur à Lyon. Si le mercure n'affiche que 7°C ce matin, il grimpera jusqu'à 15°C dans l'après-midi, soit 3°C de plus que les normales de saison.

Dans le ciel, de belles éclaircies sont attendues en matinée et dans l'après-midi, malgré la présence en milieu de journée d'un voile nuageux plus ou moins important.

À noter qu'une douceur exceptionnelle est attendue dès mercredi et pour toute la durée de la semaine. Le thermomètre affichera 19°c jeudi et vendredi, soit 7°C de plus que les normales.