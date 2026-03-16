Municipales 2026 : les résultats à Saint-Priest pour le premier tour

Le premier tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats du scrutin à Saint-Priest.

Saint-Priest restera-t-elle aux mains de Gilles Gascon (LR) ? C'est l'un des enjeux de cette élection. Le maire sortant fait face notamment à la députée d'extrême droite Tiffany Joncour ou encore de Gilles Grandval et de Roland Pacaud à gauche. En 2020, Gilles Gascon avait été réélu dès le premier tour avec plus de 64% des voix, cette fois c'est avec 58,13 % des suffrages qu'il s'impose.

Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 30.887

Taux d'absentions : 55,60 %

Votes blancs ou nuls : 1,75 %

Nom de la liste Nuance politique Tête de liste %/ exprimés Nombre de voix Remettre Saint-Priest En Ordre Liste du Rassemblement National Tiffany Joncour 15,69 % 2114 Saint-Priest Notre Avenir Liste des Républicains Gilles Gascon 58,13 % 7833 Saint-Priest Ensemble Liste d'union à gauche Gilles Grandval 14,21 % 1915 Faire Mieux Pour Saint-Priest Liste divers gauche Roland Pacaud 9,79 % 1319 Lutte Ouvriere - Le Camp Des Travailleurs Liste d'extrême-gauche Jean-Charles Fagnou 2,17 % 293

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