Municipales 2026 : les résultats à Saint-Priest pour le premier tour

Le premier tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats du scrutin à Saint-Priest.
Saint-Priest restera-t-elle aux mains de Gilles Gascon (LR) ? C'est l'un des enjeux de cette élection. Le maire sortant fait face notamment à la députée d'extrême droite Tiffany Joncour ou encore de Gilles Grandval et de Roland Pacaud à gauche. En 2020, Gilles Gascon avait été réélu dès le premier tour avec plus de 64% des voix, cette fois c'est avec 58,13 % des suffrages qu'il s'impose.
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 30.887
Taux d'absentions : 55,60 %
Votes blancs ou nuls : 1,75 %
|Nom de la liste
|Nuance politique
|Tête de liste
|%/ exprimés
|Nombre de voix
|Remettre Saint-Priest En Ordre
|Liste du Rassemblement National
|Tiffany Joncour
|15,69 %
|2114
|Saint-Priest Notre Avenir
|Liste des Républicains
|Gilles Gascon
|58,13 %
|7833
|Saint-Priest Ensemble
|Liste d'union à gauche
|Gilles Grandval
|14,21 %
|1915
|Faire Mieux Pour Saint-Priest
|Liste divers gauche
|Roland Pacaud
|9,79 %
|1319
|Lutte Ouvriere - Le Camp Des Travailleurs
|Liste d'extrême-gauche
|Jean-Charles Fagnou
|2,17 %
|293
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