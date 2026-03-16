Actualité
Gilles Gascon
Gilles Gascon, maire LR de Saint-Priest.

Municipales 2026 : les résultats à Saint-Priest pour le premier tour

  • par Vincent Guiraud

    • Le premier tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats du scrutin à Saint-Priest.

    Saint-Priest restera-t-elle aux mains de Gilles Gascon (LR) ? C'est l'un des enjeux de cette élection. Le maire sortant fait face notamment à la députée d'extrême droite Tiffany Joncour ou encore de Gilles Grandval et de Roland Pacaud à gauche. En 2020, Gilles Gascon avait été réélu dès le premier tour avec plus de 64% des voix, cette fois c'est avec 58,13 % des suffrages qu'il s'impose.

    Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 30.887
    Taux d'absentions : 55,60 %
    Votes blancs ou nuls : 1,75 %

    Nom de la listeNuance politiqueTête de liste%/ exprimésNombre de voix
    Remettre Saint-Priest En OrdreListe du Rassemblement NationalTiffany Joncour15,69 %2114
    Saint-Priest Notre AvenirListe des RépublicainsGilles Gascon58,13 % 7833
    Saint-Priest EnsembleListe d'union à gaucheGilles Grandval14,21 %1915
    Faire Mieux Pour Saint-PriestListe divers gaucheRoland Pacaud9,79 % 1319
    Lutte Ouvriere - Le Camp Des TravailleursListe d'extrême-gaucheJean-Charles Fagnou2,17 % 293

    A lire aussi : Les résultats du premier tour des municipales 2020 à Saint-Priest

    à lire également
    Rosalia
    Rosalia va illuminer Lyon pour le début de sa tournée mondiale

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Rosalia
    Rosalia va illuminer Lyon pour le début de sa tournée mondiale 08:58
    Lyon : ce qu’il faut retenir du 1er tour des municipales 2026 08:34
    Montplaisir
    Métropolitaines 2026 : les résultats du 1er tour à Lyon-Sud-Est 08:32
    Métropolitaines 2026 : les résultats du 1er tour à Lyon-Sud  08:30
    Métropolitaines 2026 : les résultats du 1er tour à Lyon-Ouest 08:27
    d'heure en heure
    Métropolitaines 2026 : les résultats du 1er tour à Lyon-Nord 08:25
    Le 07 Juillet marque le second tour des élections législatives 2024.
    Métropolitaines 2026 : les résultats du 1er tour à Lyon-Est 08:22
    Le 07 Juillet marque le second tour des élections législatives 2024.
    Métropolitaines 2026 : les résultats du 1er tour à Lyon-centre 08:18
    Toujours à l'arrêt face au Havre, l'OL voit le podium s'éloigner 08:02
    Météo Lyon ciel bleu nuages
    Un lundi entre nuages et éclaircies à Lyon, jusqu'à 14 degrés attendus 07:36
    Gilles Gascon
    Municipales 2026 : les résultats à Saint-Priest pour le premier tour 03:08
    mairie de villeurbanne
    Métropolitaines 2026 : les résultats du 1er tour à Villeurbanne 02:25
    Municipales 2026 : les résultats du premier tour dans le 7e arrondissement de Lyon 02:16
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut