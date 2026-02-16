À Lyon, la gauche et les écologistes tentent d'incarner le "sérieux" face aux promesses d'Aulas

Le maire sortant de Lyon, candidat à sa réélection, et ses têtes de liste aux élections municipales ont présenté leur programme en intégralité ce lundi.

Lundi 16 février, le maire écologiste sortant de Lyon, Grégory Doucet a présenté en intégralité son programme dans le cadre des élections municipales des 15 et 22 mars. Pas de grande annonce à l'horizon, l'élu, candidat à sa réélection ayant déjà largement dévoilé les contours de son projet pour briguer un second mandat. Plusieurs candidats se sont succédés sur scène devant militants et colistiers pour défendre une démarche de "co-construction" d'environ 140 mesures "chiffrées et sérieuses" : "pas un programme paillettes, mais un programme robuste", a lancé Yasmine Bouagga, taclant sans le citer, le candidat Jean-Michel Aulas.

30 % de logements sociaux d'ici 2040

Un programme articulé notamment autour d'investissements dans les équipements culturels, dans la rénovation du bâti et dans l'adaptation des espaces publics en poursuivant les rues aux enfants, "en créant six nouveaux parc et en allant vers 100 % de rues végétalisées", a détaillé Sylvain Godinot. L'adjoint au patrimoine sortant a défendu des mesures chiffrées à 30 millions d'euros en fonctionnement, financées à 50/50 entre une baisse des dépenses et une hausse des recettes, sans hausse de la taxe foncière.

Le logement a occupé un place importante dans les prises de parole, la gauche et les écologistes promettant notamment d'atteindre 30 % de logements sociaux entre Rhône et Saône d'ici 2040. Pour y parvenir, ils comptent "doubler les investissements en faveur du logement pour produire 1 500 nouveaux logements sociaux par an". La liste Pour Vivre Lyon propose également de transformer des bureaux vacants en logements sociaux grâce à un soutien financier auprès des bailleurs sociaux. "Personne à Lyon ne désencadrera les loyers" a réaffirmé Grégory Doucet, défendant au contraire son renforcement.

"On apporte des réponses sur des vraies problématiques du quotidien avec un travail sérieux sur la faisabilité"

Grégory Doucet veut "remettre les logements vacants sur le marché en proposant aux propriétaires bailleurs une gestion locative clé en main avec la garantie de voir leur loyer payé". Sur le volet de l'hébergement d'urgence, le maire sortant promet d'ouvrir de nouveaux lieux d'hébergement grâce à une augmentation de 40 % du budget dédié. De nombreuses mesures déjà dévoilées ont de nouveau été présentées, comme la création d'une mutuelle municipale et d'une garantie municipale des loyers, mais aussi de dix nouvelles maisons de santé dont une à La Guillotière, ou encore de dix cantines de quartier.

"La cible du mandat prochain sera de combattre le renoncement aux soins", a déclaré Renaud Payre, indiquant qu'une maison de santé sera également installée dans le quartier de Gerland à la Cité jardin. "On apporte des réponses sur des vraies problématiques du quotidien avec un travail sérieux sur la faisabilité" considère ainsi Yasmine Bouagga, maire écologiste du 1er arrondissement candidate à sa réélection.

Trois postes de police mobiles d'ici 2032

Sur le volet de la sécurité, la majorité des mesures avaient d'ores et déjà été annoncées, notamment le renforcement des effectifs de police nationale, la création de trois postes de police mobiles et d'une brigade anti-incivilités constituée de 50 agents. "Ce que nous cherchons est de pouvoir répondre aux besoins des habitants. Chaque habitant pourra trouver un policier municipal lorsqu'il en a besoin", a indiqué la socialiste Sandrine Runel. La gauche et les écologistes proposent par ailleurs de "doubler le nombre de médiateurs sociaux", et d'améliorer l'éclairage public.

"Notre programme s'appuie toujours sur deux jambes, la sécurité d'un côté et la prévention de l'autre", a encore déclaré Sandrine Runel. "Lyon doit prendre sa part contre le narcotrafic" a-t-elle ajouté, en proposant la mise en place d'un plan de lutte contre l'entrée des jeunes dans le narcotrafic, avec "un dispositif innovant pour repérer, extraire et protéger les jeunes exposés aux réseaux".

Pour rappel, la candidate insoumise Anaïs Belouassa Cherifi a de son côté présenté son programme lors d'un meeting début janvier. Le candidat Coeur Lyonnais allié aux Républicains et aux macronistes, Jean-Michel Aulas devrait de son côté présenter son programme dans les prochains jours.

