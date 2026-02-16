Actualité

Lyon : l'éclairage de la place Louis-Pradel a été rénové et retravaillé

  • par La rédaction

    • La place Louis-Pradel dans le 1er arrondissement de Lyon bénéficie d'un nouvel éclairage.

    L'éclairage de la place Louis-Pradel à Lyon a été rénové et retravaillé indique la mairie du 1er arrondissement. "Longtemps restée l'une des zones les moins éclairées de Lyon (avec seulement 1 à 2 lux en moyenne !), la place a retrouvé un éclairage à la hauteur de son prestige et de sa fréquentation", se félicite-t-elle sur les réseaux sociaux.

    Les anciens luminaires, datant des années 1980, ont remplacés par des colonnes "ultrafines et discrètes de jour, conçues pour mettre en valeur les bâtiments historiques, tout en garantissant des déplacements sûrs pour toutes et tous y compris les skateurs du sport HDV", poursuit la municipalité.

    Tous les candélabres ont été alignés à la hauteur de la première corniche de l'Opéra, nécessitant un ajustement de la taille des mâts en fonction de leur emplacement, pour s'adapter au relief de la place.

    à lire également
    Mort de Quentin Deranque à Lyon : une enquête criminelle ouverte pour homicide volontaire

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Lyon : l'éclairage de la place Louis-Pradel a été rénové et retravaillé 18:18
    Mort de Quentin Deranque à Lyon : une enquête criminelle ouverte pour homicide volontaire 17:58
    campus Ecully
    Métropolitaines 2026 : l'ancien maire d'Ecully quitte le groupe Grand Coeur Lyonnais 17:44
    Les locaux de la Banque de France à Lyon @Google Street View
    Auvergne-Rhône-Alpes : la Banque de France note un ralentissement dans l'industrie et le bâtiment 17:16
    Don Winslow
    Visé par des menaces, Don Winslow ne se rendra pas au festival Quais du Polar à Lyon 16:44
    d'heure en heure
    Mort de Quentin Deranque : pas encore d'interpellation indique le procureur de Lyon 16:13
    sciences po lyon
    Mort de Quentin Deranque : Sciences Po Lyon assure avoir "tout mis en œuvre pour assurer la sécurité" lors de la venue de Rima Hassan 15:50
    Olivier de Germay, évêque de Lyon
    Mort de Quentin Deranque : le Diocèse de Lyon invite "à ne pas tomber dans le piège de la violence" 15:22
    Municipales 2026 : toutes les propositions de campagne des candidats à Lyon 14:50
    Image d'illustration d'un contrôle de vitesse de la gendarmerie du Rhône.
    Le conducteur d'une BMW intercepté à 139 km/h sur une route limitée à 80 km/h près de Lyon 14:19
    Hotel de la Métropole
    La Métropole de Lyon vote une enveloppe d'un million d'euros pour ses acteurs économiques 13:47
    Subventions à l'Institut éco-citoyen : Grand Coeur lyonnais dénonce "une dérive des finances" de la Métropole 13:13
    Grand Lyon métropole Courly
    PFAS : la Métropole de Lyon débloque 150 000 € pour la recherche 12:31
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut