La place Louis-Pradel dans le 1er arrondissement de Lyon bénéficie d'un nouvel éclairage.

L'éclairage de la place Louis-Pradel à Lyon a été rénové et retravaillé indique la mairie du 1er arrondissement. "Longtemps restée l'une des zones les moins éclairées de Lyon (avec seulement 1 à 2 lux en moyenne !), la place a retrouvé un éclairage à la hauteur de son prestige et de sa fréquentation", se félicite-t-elle sur les réseaux sociaux.

Les anciens luminaires, datant des années 1980, ont remplacés par des colonnes "ultrafines et discrètes de jour, conçues pour mettre en valeur les bâtiments historiques, tout en garantissant des déplacements sûrs pour toutes et tous y compris les skateurs du sport HDV", poursuit la municipalité.

Tous les candélabres ont été alignés à la hauteur de la première corniche de l'Opéra, nécessitant un ajustement de la taille des mâts en fonction de leur emplacement, pour s'adapter au relief de la place.