Image d’illustration d’un contrôle de vitesse de la gendarmerie du Rhône.

Le conducteur d'une BMW intercepté à 139 km/h sur une route limitée à 80 km/h près de Lyon

  • par La rédaction

    • Un automobiliste a été contrôlé à 139 km/h sur un axe limité à 80 km/h près de Lyon.

    Le 8 février, les gendarmes du peloton motorisé de Villefranche-sur-Saône ont procédé à un contrôle de vitesse sur un axe limité à 80 km/h au niveau de Beaujeu près de Lyon. Au cours de cette opération, un conducteur au volant d'une BMW a été intercepté à la vitesse mesurée de 139 km/h, pour une vitesse retenue à 132 km/h.

    Un excès de vitesse supérieur à 50 km/h, délictuel depuis une loi du 29 décembre 2025. Le conducteur encours donc jusqu'à trois mois d'emprisonnement et une amende de 3 750 €. Le véhicule a par ailleurs été placé en fourrière et le conducteur se verra retirer six points sur son permis de conduire.

    Hotel de la Métropole
    La Métropole de Lyon vote une enveloppe d'un million d'euros pour ses acteurs économiques

