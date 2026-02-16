Le conducteur d'une BMW intercepté à 139 km/h sur une route limitée à 80 km/h près de Lyon

Un automobiliste a été contrôlé à 139 km/h sur un axe limité à 80 km/h près de Lyon.

Le 8 février, les gendarmes du peloton motorisé de Villefranche-sur-Saône ont procédé à un contrôle de vitesse sur un axe limité à 80 km/h au niveau de Beaujeu près de Lyon. Au cours de cette opération, un conducteur au volant d'une BMW a été intercepté à la vitesse mesurée de 139 km/h, pour une vitesse retenue à 132 km/h.

Un excès de vitesse supérieur à 50 km/h, délictuel depuis une loi du 29 décembre 2025. Le conducteur encours donc jusqu'à trois mois d'emprisonnement et une amende de 3 750 €. Le véhicule a par ailleurs été placé en fourrière et le conducteur se verra retirer six points sur son permis de conduire.