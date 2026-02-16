Actualité
Le procureur de la république de Lyon, Thierry Dran.

Mort de Quentin Deranque : pas encore d'interpellation indique le procureur de Lyon

  • par Nathan Chaize

    • Le procureur de la République de Lyon a tenu ce lundi une conférence de presse au sujet de la mort de Quentin Deranque. Une enquête criminelle a été ouverte pour homicide volontaire.

    Trois jours après la révélation des faits et la diffusion de plusieurs vidéos, le procureur de la République de Lyon apporte de nouveaux éléments. Lors d'une conférence de presse organisée ce lundi après-midi au tribunal judiciaire de Lyon, Thierry Dran a indiqué qu'aucune interpellation n'avait été réalisée dans l'enquête criminelle ouverte après le lynchage ayant entraîné la mort du militant nationaliste Quentin Deranque.

    Cet étudiant de 23 ans qui "accompagnait" six militantes du groupe d'extrême droite Némésis lors d'un "happening" en marge d'une conférence de l'eurodéputée insoumise Rima Hassan. Une quinzaine de personne ont été auditionnées a par ailleurs indiqué Thierry Dran qui a affirmé qu'au "moins six personnes" avaient exercé des violences à l'encontre de Quentin Deranque.

    Une enquête criminelle pour tentative d'homicide a par ailleurs été ouverte, au regard de la nature des violences exercées, les coups subi par le jeune militant ayant principalement visé la tête. L'autopsie a en effet montré que la violence des coups portés écartait toute possibilité de soins visant à empêcher la mort.

    Plus d'informations à suivre.

    à lire également
    sciences po lyon
    Mort de Quentin Deranque : Sciences Po Lyon assure avoir "tout mis en œuvre pour assurer la sécurité" lors de la venue de Rima Hassan

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Mort de Quentin Deranque : pas encore d'interpellation indique le procureur de Lyon 16:13
    sciences po lyon
    Mort de Quentin Deranque : Sciences Po Lyon assure avoir "tout mis en œuvre pour assurer la sécurité" lors de la venue de Rima Hassan 15:50
    Olivier de Germay, évêque de Lyon
    Mort de Quentin Deranque : le Diocèse de Lyon invite "à ne pas tomber dans le piège de la violence" 15:22
    Municipales 2026 : toutes les propositions de campagne des candidats à Lyon 14:50
    Image d'illustration d'un contrôle de vitesse de la gendarmerie du Rhône.
    Le conducteur d'une BMW intercepté à 139 km/h sur une route limitée à 80 km/h près de Lyon 14:19
    d'heure en heure
    Hotel de la Métropole
    La Métropole de Lyon vote une enveloppe d'un million d'euros pour ses acteurs économiques 13:47
    Subventions à l'Institut éco-citoyen : Grand Coeur lyonnais dénonce "une dérive des finances" de la Métropole 13:13
    Grand Lyon métropole Courly
    PFAS : la Métropole de Lyon débloque 150 000 € pour la recherche 12:31
    Mort de Quentin à Lyon : l’accès à l’Assemblée nationale suspendu pour l’assistant parlementaire Jacques-Elie Favrot 11:54
    Saint Valentin : l'Auvergne-Rhône-Alpes en tête des dépenses pour un repas au restaurant 11:46
    Lyon : quatre kayakistes chavirent sur le Rhône, un septuagénaire en urgence absolue 11:14
    Lyon : qui était Quentin Deranque, jeune homme décédé après un passage à tabac ? 10:41
    Trois jeunes interpellés à Lyon après une tentative de braquage liée à la cryptomonnaie 10:02
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut