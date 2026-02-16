Actualité
campus Ecully

Métropolitaines 2026 : l'ancien maire d'Ecully quitte le groupe Grand Coeur Lyonnais

  • par Loane Carpano

    • L'ancien maire d'Ecully (Horizons), Yves-Marie Uhlrich quitte le groupe métropolitain "Grand Coeur Lyonnais" et se lance seul dans la course aux métropolitaines.

    A un mois des élections, un élu quitte le groupe métropolitain "Grand Coeur Lyonnais". L'ancien maire d'Ecully, conseiller à la Métropole de Lyon sortant et co-délégué Horizons depuis mars 2025 à Écully, Yves-Marie Uhlrich a annoncé quitter le groupe de Véronique Sarselli (LR), candidate aux élections métropolitaines affiliée à Jean-Michel Aulas.

    Pour rappel, Yves-Marie Uhlrich accusait notamment Jean-Michel Aulas de mener une "lutte des places entre la droite et du centre avec les tentations diffuses d’assurer une majorité en faisant les yeux doux à la droite la plus réactionnaire" et d'étendre son action à toute la Métropole "en dépassant les enjeux partisans".

    L'ancien maire d'Ecully se lancera donc seul. Selon le Progrès, ce dernier aurait annoncé "qu’il serait candidat dans la circonscription métropolitaine du Val de Saône sur une liste dont les contours seront divulgués prochainement." Pour rappel, cinq autres élus issus de la droite et du centre avaient fait le choix de ne pas rejoindre le groupe Grand Coeur Lyonnais et de se lancer de manière autonome en maintenant le groupe Synergie-Elus et Citoyens.

    Lire aussi : Métropole de Lyon : cinq élus refusent de rejoindre Grand Cœur Lyonnais

