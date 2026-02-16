Visé par des menaces suite à ses prises de position anti-Trump, l'écrivain américain Don Winslow ne se rendra pas à la 22e édition du festival Quais du Polar à Lyon.

C'était l'une des personnalités les plus attendues de cette 22e édition des Quais du Polar. Se sentant menacé pour ses prises de position anti-Trump, l'écrivain américain Don Winslow ne fera finalement pas parti de l'événement programmé du 3 au 5 avril prochain.

"L'auteur américain, pourtant très attendu, a été contraint d'annuler ses apparitions publiques en raison de menaces portées à son encontre et celle de ses proches. Ses positions vis-à-vis du gouvernement américain étant à l'origine de ces menaces", indiquent les Quais du Polar dans un message de soutien publié sur Facebook. L'auteur de The Cartel aurait reçu des menaces de kidnapping ou d'assassinat "explicites", s'il venait à quitter le sol américain. Sa venue à Lyon est donc annulée.

Face à la situation, l'organisation des Quais du Polar tient à réaffirmer : "Alors que les tensions et les actes de violence se multiplient outre-Atlantique, il est temps de réaffirmer l'importance de la solidarité et de la tolérance, valeurs largement défendues par de nombreux auteurs et autrices invité·es."

