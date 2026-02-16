Actualité
Les locaux de la Banque de France à Lyon @Google Street View
Auvergne-Rhône-Alpes : la Banque de France note un ralentissement dans l'industrie et le bâtiment

  • par La rédaction

    • L'enquête mensuelle de la Banque de France en Auvergne-Rhône-Alpes révèle une croissance modérée de l'activité industrielle, un rebond dans les services et un repli dans le bâtiment.

    La Banque de France publie ses tendances régionales pour janvier 2026, établies auprès de 1 100 entreprises d'Auvergne-Rhône-Alpes. La production industrielle a progressé plus modérément qu'au niveau national : la métallurgie et la chimie ont rebondi après les fermetures de fin d'année, mais le pharmaceutique, le caoutchouc-plastiques et le textile se sont repliés.

    Les carnets de commandes se sont effrités et les perspectives restent prudentes. Les services marchands ont enregistré une croissance plus soutenue qu'au plan national, portée par le transport routier, l'informatique et l'ingénierie. L'hébergement a toutefois nettement reculé.

    Le bâtiment a ralenti en janvier, freiné par des conditions météorologiques défavorables et un attentisme préélectoral. Les carnets se sont resserrés et les professionnels anticipent un recul de l'activité dans les semaines à venir.

    campus Ecully
    Métropolitaines 2026 : l'ancien maire d'Ecully quitte le groupe Grand Coeur Lyonnais

