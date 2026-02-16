Mort de Quentin Deranque : le Diocèse de Lyon invite "à ne pas tomber dans le piège de la violence"

L'archevêque de Lyon appelle "à ne pas tomber dans le piège de la violence", deux jours après le décès d'un jeune militant nationaliste lynché à Lyon.

Deux jours après la mort de Quentin Deranque, étudiant de 23 ans et militant proche de groupuscules d'ultra-droite violemment agressé par des militants d'ultra-gauche dans un contexte encore flou jeudi 12 février à Lyon, l'archevêque de Lyon réagit.

"L'heure est au recueillement et à la compassion pour sa famille", débute Olivier de Germay, alors que Quentin Deranque s'était récemment converti au christianisme et fréquentait la paroisse de Saint-Georges dans le 5e arrondissement de Lyon. "J'invite tous ceux qui se sentent concernés par ce drame à ne pas tomber dans le piège de la violence. Elle est une impasse. Elle rétrécit le jugement et tire l'ensemble de la société vers le bas", poursuit l'archevêque.

Et Olivier de Germay de conclure : "La France mérite mieux que cela. Réapprenons à confronter nos opinions tout en nous respectant. Et laissons la justice faire son travail." Pour rappel, le procureur de la République de Lyon, Thierry Dran tiendra une conférence de presse ce lundi à 16 heures qui devrait permettre d'éclaircir les circonstances de la mort du jeune homme sur fond de tensions entre ultra-droite et ultra-gauche.