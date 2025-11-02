Au cœur de cette tempête médiatique, le Lyonnais Frédéric Merlin, 34 ans, patron de la Société des Grands Magasins (SGM) qui détient l’enseigne BHV Marais depuis 2023.

La polémique n’en finit pas d’enfler depuis l’annonce de l’entrée de la marque d’ultra fast fashion chinoise Shein (prononcez “chine”) au Bazar de l’Hôtel de Ville (BHV Marais) de Paris. Déjà douze marques ont annoncé quitter le prestigieux centre-commercial, en plus de la Caisse des Dépôts, l’un des principaux financeurs du projet. Au cœur de cette tempête médiatique, le Lyonnais Frédéric Merlin, 34 ans, patron de la Société des Grands Magasins (SGM) qui détient l’enseigne BHV Marais depuis 2023. Shein, géant de l’ultra fast fashion, choque en France : un million de vêtements fabriqués par jour, composés en partie de produits toxiques, 99,8 % des volumes expédiés par avion, des conditions de travail très critiquées, les employés de la chaîne d’approvisionnement de Shein travailleraient plus de 18 heures par jour pour 4 centimes d’euros par vêtement, et des sanctions record : 40 millions pour pratiques commerciales trompeuses en juin dernier. Résultat, on comprend mieux pourquoi l’implantation dans le BHV, vitrine du luxe et du savoir-faire français, provoque l’indignation.

Deux poids, deux mesures ?

Olivier Balas, président d’Unitex AuRA, principal syndicat de la filière textile de la région lyonnaise, résume : “Encore une fois on est face à une problématique : une production contrôlée et raisonnée pour les pays européens et, avec Shein, des entreprises qui sont tout à fait opaques, avec des prix impossibles à comprendre, qui ne respectent pas nos réglementations et à l’éthique sociale douteuse. C’est un vrai sujet chez nous. Les dés sont pipés : il y a du dumping au niveau de l’État chinois. Quant au BHV, on n’a jamais de résultats positifs en tirant l’offre vers le bas. Je comprends bien le départ des commerces voisins.”

