La Haut-Savoyarde Sonia Poutrel devient la première femme à remporter la Chartreuse Backyard. @ChartreuseBackyard

Isère : Sonia Poutrel devient la première femme à remporter la Chartreuse Backyard

  • par la rédaction

    • Après le coup d’envoi donné vendredi à midi, Sonia Poutrel est devenue la première femme à remporter la Chartreuse Backyard ce dimanche 2 novembre.

    Après l’Urban Trail by night à Lyon, les regards étaient tournés du côté de l’Isère, à Saint-Laurent-du-Pont plus précisément, pour la fameuse Chartreuse Backyard 2025. Le concept : les coureurs ont une heure pour parcourir 6,7 km, avant de recommencer encore et encore jusqu’à ce qu’il n’en reste qu’un.

    Lire aussi : Lyon Urban Trail by night : découvrez les vainqueurs de l'édition 2025

    Première femme à remporter la course

    Ils étaient 330 au départ vendredi midi, puis 175 après douze heures de course. Et après plus de 46 heures de running sous une pluie battante, s’est finalement Sonia Poutrel qui remporte cette édition 2025 à l’issue de son 47e tour et plus de 315 kilomètres parcourus. La Haut-Savoyarde devient la première femme à remporter la Chartreuse Backyard.

    Jusqu’à 10 heures ce dimanche, la grande gagnante était accompagnée d’Anthony Fauvi, mais ce dernier a dû abandonner la course après une erreur technique : son assistance lui a en effet rapporté sa montre qu’il avait oubliée au départ de son 46e tour, ce qui est strictement interdit.

