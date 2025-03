Dans les archives : Lyon, capitale de la soie

Dans quel domaine notre ville a-t-elle été précurseure ? De quelles manières s’est-elle affirmée comme un centre d’innovations scientifiques mondiales, de vitalité économique, de création artistique ou d’avancées sociétales ? À l’occasion de son trentième anniversaire, Lyon Capitale propose une rubrique en partenariat avec les Archives municipales de Lyon.

Depuis les premières ordonnances royales au XVe siècle, la soie a rythmé la vie économique à Lyon. Connaissant d’exceptionnels siècles de prospérité, la soierie lyonnaise a su traverser les crises et l’avènement des synthétiques, se réinventant grâce à une constante politique d’innovations, aussi bien techniques qu’artistiques. Aujourd’hui encore, l’appropriation des tissus techniques par l’industrie textile en fait un secteur de pointe à Lyon.

Ouvrière devant son métier (opération d’ourdissage), cliché de 1905 © Lyon, Archives municipales, 1PH/460

Carrefour international, commercial et intellectuel au XVe siècle, grâce notamment à quatre foires annuelles qui attirent banquiers et marchands, Lyon obtient vers 1450 le monopole national du commerce de la soie. Dès 1466, Louis XI choisit la ville pour créer une manufacture royale afin de limiter les importations de soieries italiennes et espagnoles qui coûtent cher au royaume. Mais devant le peu d’enthousiasme dont font preuve les consuls lyonnais, il faudra attendre le règne de François Ier pour que la soierie lyonnaise prenne un véritable essor. En 1536, le souverain accorde à Turquet et Naris, deux négociants d’origine piémontaise, le droit d’installer à Lyon des ateliers de tissage. Un peu plus tard, Henri IV encourage la sériciculture dans le sud et sud-est de la France.

De la Grande Fabrique à l’élégance rayonnante du XVIIIe siècle

Jusqu’au début du XVIIe siècle, la ville produit surtout des tissus unis. Mais, vers 1605, la mise au point, par Claude Dangon, du métier à grande tire et les perfectionnements constants sur les métiers à tisser permettent bientôt aux ateliers lyonnais de rivaliser avec les créations italiennes. Vers le milieu du XVIIe siècle, Colbert contribue à l’organisation du tissage de soie à Lyon et établit en 1667 le règlement de la Grande Fabrique, système économique qui regroupe l’ensemble des corporations travaillant la production de soieries. Les innovations techniques et esthétiques sont encouragées, une force d’invention que perpétuent les XVIIIe et XIXe siècles.

Échantillon de tulle brodé, datant de 1822 qui témoigne du rachat par la municipalité du brevet d’invention du dénommé Allais (et de deux métiers à tisser). La Ville, en accompagnant la chambre de commerce, soutient l’innovation. © Lyon, Archives municipales, 784WP/13

“Au XVIIIe siècle, les soyeux lyonnais habillent toutes les cours européennes, comme celle de Catherine II, et exportent dans le monde entier. C’est le siècle de la beauté, avec la création de portraits tissés innovants, comme ceux de Philippe de Lasalle, qui tendent à imiter les portraits des beaux-arts. Industrie locale, la soierie lyonnaise s’est toujours positionnée à l’international”, partage Aziza Gril-Mariotte, directrice du musée des Tissus de Lyon. À la fin de l’Ancien Régime, environ 30 000 personnes travaillent la soie à Lyon, la moitié de la population en vit.

Montée en puissance de la production au XIXe siècle

Après la Révolution, la soierie connaît de nouveau un plein essor au début du XIXe siècle. Napoléon rétablit la chambre de commerce, crée la condition des soies (chargée de contrôler la qualité du fil de soie) et le conseil des prud’hommes (qui favorise la conciliation entre marchands de soie et tisseurs lyonnais). Le XIXe siècle voit la montée en puissance de la production. Lyon compte ainsi 6 500 métiers à tisser en 1801, 50 000 en 1844 et près de 120 000 entre 1860 et 1870. À partir de 1815, la mécanique Jacquard devient opérationnelle et remplace le système à la grande tire de Dangon utilisé pour la fabrication des façonnés depuis le début du XVIIe siècle. “Mais au-delà du mythe Jacquard, il y a une recherche perpétuelle de l’innovation technologique. Au XIXe siècle, les archives montrent, comme avec cet échantillon de soie [voir Photo 1], que la Ville accompagne la chambre de commerce et d’industrie en rachetant des brevets afin de faire bénéficier à tout le secteur d’innovations techniques”, explique Tristan Vuillet, archiviste aux Archives municipales de Lyon. Marquée par une exceptionnelle prospérité jusqu’à la chute du Second Empire en 1870, la Fabrique n’en est pas moins agitée par des troubles politiques et sociaux, dont les sanglantes révoltes des Canuts de 1831 et 1834. “À la fin des années 1830, on rentre dans la grande industrie et les questions sociales. Les usines-dortoirs souvent hors de Lyon font leur apparition, employant largement une main-d’œuvre féminine”, précise Aziza Gril-Mariotte.

Estampe sur soie d’une invitation à un banquet organisé par la Société pour le développement du tissage en 1901. On y retrouve le portail ouvragé de la condition des soies © Lyon, Archives municipales,16FI/488

Reconversion et réinvention grâce à la haute-couture

Durant la Belle Époque, Lyon fait face à une concurrence étrangère rude. Par ailleurs, dès 1884, le comte Hilaire de Chardonnet réussit à obtenir une matière textile ressemblant à la soie, la rayonne. Puis viennent la viscose et l’acétate qui connaissent leur heure de gloire entre les deux guerres. Mais, après la Deuxième Guerre mondiale, Lyon renoue avec de belles heures de prospérité grâce à son association féconde avec la haute couture. Des collaborations illustres naissent ainsi entre la maison Bianchini-Férier et Raoul Dufy entre 1912 et 1928 ou encore entre le soyeux François Ducharne et l’ancien professeur des Beaux-Arts à Lyon, Michel Dubost qu’il emploie à son atelier d’art parisien entre 1922 et 1933. Si la soie, matière la plus noble, reste prisée des grands couturiers et associée au haut de gamme, Lyon embrasse aussi les synthétiques. Le XXe siècle devient ainsi le siècle de la reconversion. Pour preuve, en 1938, la Fabrique lyonnaise utilisait 17 500 tonnes de rayonne pour 2 000 tonnes de soie. Cette même année, la société Dupont de Nemours lance le fil de nylon, fil synthétique utilisé en France après 1945 et dont elle cède les licences d’exploitation en 1939 à la Rhodiacéta, qui marqua tant le 9e arrondissement. Au milieu du XIXe siècle, la soie est quant à elle également le terreau d’autres évolutions industrielles comme celle de la chimie, initiée par le développement des teintures.

Un futur, toujours fait d’innovations, à écrire…

Après, la soie, la rayonne, les synthétiques, apparaissent à partir des années 1960 des tissus “techniques” dont les matières ouvrent de nouvelles perspectives : tissus au verre, au Kevlar, au carbone, à la fibre optique… S’il serait plus juste de parler aujourd’hui de textiles lyonnais que de soierie lyonnaise, le secteur montre, une fois encore, sa capacité de reconversion. Le savoir-faire autour de ces textiles techniques innovants, hérité de la soierie lyonnaise, intéresse aujourd’hui le monde de l’automobile, l’aéronautique, l’aérospatiale, ou encore le bâtiment, et place l’industrie textile lyonnaise à la pointe.