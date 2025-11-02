Métropole de Lyon : une maison partiellement détruite dans un incendie à Saint-Genis-Laval

Un pavillon situé à Saint-Genis-Laval a pris feu dans la nuit de samedi à dimanche. La moitié de la bâtisse a été détruite.

Il était un peu plus de minuit lorsque les pompiers ont été appelés pour l’incendie d’une maison située route du Millénaire, à Saint-Genis-Laval, au sud de Lyon. Selon nos confrères du Progrès, le domicile a pris feu dans des circonstances encore inconnues.

Si les flammes ont rapidement été maîtrisées par la vingtaine de soldats du feu dépêchée sur place, la moitié de la maison a tout de même été détruite, soit environ 150 m2. Les habitants ont heureusement été évacués sans être blessés. Ils ont été relogés.