Actualité
Lyon soleil
Vues de Lyon sous le soleil (Photo : Lyon Capitale)

Du soleil et de la douceur à Lyon, jusqu'à 14 degrés attendus

  • par La Rédaction

    • C'est une belle et lumineuse journée qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce jeudi 18 décembre avec des températures qui atteindront les 14 degrés.

    Ce jeudi sera probablement la journée la plus agréable de la semaine à Lyon. Une journée lumineuse avec une grande douceur l'après-midi sous un vent de sud devenant sensible au fil de la journée. Un vent qui soufflera à 25 km/h avec des rafales pouvant atteindre les 55 km/h dans l'après-midi.

    Côté températures, il fait déjà 8 degrés ce jeudi matin, contre seulement 3 la veille, et le mercure grimpera jusqu'à 14 degrés au meilleur de la journée, soit des valeurs largement au dessus des normales de saison (+6 degrés).

    Et une douceur qui devrait se maintenir à Lyon et dans la métropole de Lyon au moins jusqu'en début de semaine prochaine.

    Laisser un commentaire

