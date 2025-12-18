Actualité
Le métro B automatisé entre Charpennes et Gare d'Oullins est fonctionnel depuis le 25 juin. ©Flora Chaduc
Image d’illustration. Ligne du métro B à Lyon. ©Flora Chaduc

Lyon : le métro B partiellement à l'arrêt après un incident technique

  • par Vincent Guiraud

    • La ligne B du métro est partiellement à l'arrêt ce jeudi 18 décembre après un incident technique sur une rame. Les stations de Gare d'Oullins à Saint-Genis-Laval ne sont plus desservies.

    Grosse galère dans les transports en commun lyonnais si vous aviez prévu d'emprunter le métro B pour vous rendre à Lyon depuis Saint-Genis-Laval ou Oullins. Ce jeudi 18 décembre, la ligne B du métro lyonnais est partiellement interrompue depuis 5h "en raison d'un incident technique sur une rame" expliquent les TCL.

    La ligne B circule uniquement de Stade de Gerland Le LOU à Charpennes Charles Hernu. Les stations de Gare d'Oullins à Saint-Genis-Laval Hôpital Lyon Sud ne sont plus desservies. Les bus relais ont été mis en place entre Debourg et Saint-Genis-Laval pour pallier à cette interruption.

    Pour l'heure, la reprise du trafic est estimée à 8h ce jeudi.

    Les Lyonnaises étrillent l'Atlético et prennent le quart

    Le métro B automatisé entre Charpennes et Gare d'Oullins est fonctionnel depuis le 25 juin. ©Flora Chaduc
