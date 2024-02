Bexley, la chaussure anglaise de Lyon

Grandes sagas d'entreprise. - Enseigne bien connue des Lyonnais, Bexley vend aujourd’hui ses chaussures et vêtements dans toutes les grandes villes de France et quelques capitales européennes. Un succès commercial qui ne se dément pas depuis 1985, et l’ouverture de la première boutique près de la place des Terreaux, à Lyon.

Le flegme présumé des Lyonnais y serait-il pour quelque chose ? La plus Lyonnaise des chaussures du marché porte le nom… d’une ville du sud de Londres ! Il faut donc le dire d’emblée : non, malgré la consonance anglaise et la croyance populaire, Bexley n’est pas une entreprise d’outre-Manche et encore moins des États-Unis. C’est au contraire une marque française, fondée à Lyon, d’où elle pilote depuis 1985, et encore aujourd’hui, son réseau de boutiques. Or Bexley a fait du chemin depuis sa création entre Rhône et Saône. Présente dans toutes les grandes villes de France, elle compte au total plus de trente-six adresses dont six à l’étranger, et ambitionne de poursuivre un rythme soutenu de croissance malgré la mauvaise conjoncture pour le commerce de détail.

De nouvelles boutiques devraient ouvrir prochainement dans de grandes capitales européennes © Bexley

D’abord simple chausseur, l’entreprise a ouvert sa devanture au prêt-à-porter et aux costumes dans les années 2000. Un virage aujourd’hui pleinement réussi grâce à une recette qui a fait ses preuves, soit des produits classiques, “d’une simplicité intemporelle”, et surtout un bon rapport qualité-prix. “Nous ne sommes pas sur le marché du luxe, mais du premium avec un prix compétitif”, résume Bruno Luppens, l’actuel P.-D.G. Dans le détail : longtemps perçue comme une marque “à la papa”, Bexley est parvenue à convaincre un public plus jeune en proposant depuis peu un vestiaire davantage décontracté, sans pour autant tomber dans le streetwear. Résultat, le succès, plus de 180 salariés, un chiffre d’affaires dépassant les 66 millions d’euros et de fortes ambitions pour un développement à l’international.

1985 : Origines et légendes