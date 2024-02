Archevêque de Lyon : Être ou ne pas être cardinal ?

Pour la première fois depuis 150 ans, l’actuel archevêque de Lyon n’est pas cardinal de l’Église catholique. Une rupture avec l’histoire religieuse récente de Lyon, traditionnellement place forte du catholicisme en France.

En septembre dernier, le pape François a nommé vingt et un nouveaux cardinaux. Parmi ceux-ci, deux Français : l’évêque d’Ajaccio et le nonce apostolique (ambassadeur du Vatican) aux États-Unis. Rien à Lyon, et c’est une première depuis 1875. Interrogé, l’entourage du prélat lyonnais souligne une situation “logique”, du fait qu’il y ait “déjà un cardinal lié à la ville de Lyon, qui est Philippe Barbarin, toujours archevêque émérite de Lyon et cardinal de l’Église”. Dans le détail, “il y a effectivement une pratique non écrite qui considère qu’on ne nomme pas le successeur d’un cardinal tant que ce dernier n’a pas atteint les quatre-vingts ans, âge où un cardinal perd son pouvoir d’électeur du pape”, avance Christian Sorrel, professeur d’histoire spécialiste du catholicisme. Philippe Barbarin ayant seulement soixante-treize ans, il ne pourra donc pas y avoir de cardinal à Lyon avant 2031. L’historien poursuit : “Le but est d’éviter la gérontocratie et surtout qu’au moment de l’élection du prochain pape, il y ait deux cardinaux du même site épiscopal. C’est une règle assez récente car, dans le passé, les évêques mouraient en poste, donc la question ne se posait pas.” Pour l’anecdote, jusqu’au XVe siècle, devenir cardinal faisait même perdre la charge d’évêque de Lyon à cause de la logistique nécessaire aux voyages à Rome.

François change les règles

Dans le fond, qu’est-ce qu’un cardinal ? “C’est un titre qui n’a rien d’honorifique. Il y a un vrai pouvoir de gouvernement. Les cardinaux sont appelés à être les conseillers du pape. Ils sont d’ailleurs régulièrement convoqués à Rome pour cela, d’autant que beaucoup sont affectés aux dicastères [ministères, NdlR] romains. Enfin, ils composent le conclave, soit l’assemblée qui élit le pape”, explique Christian Sorrel.