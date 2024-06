ORANGE pilote le volet télécom du plus grand événement sportif du monde

CONTENU SPONSORISÉ

Partenaire premium et fournisseur officiel unique de Paris 2024, Orange joue un rôle de premier plan dans les coulisses de Jeux Olympiques et Paralympiques cet été.

C’est une première historique pour le géant des télécoms qui a été choisi par le comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques comme partenaire premium (plus haut rang national) et unique fournisseur de l’ensemble des communications et de toute la connectivité de l’évènement.

Un défi technologique d’une envergure inédite : connecter pendant un mois et demi 878 évènements sportifs, 120 sites, 15 000 athlètes et 15 millions de téléspectateurs en France. De la captation des images aux communications entre athlètes en passant par le contrôle des accès aux sites olympiques ou l’envoi des articles et photos des 20 000 journalistes accrédités, l’ensemble des services opérationnels de Paris 2024 reposera sur le socle télécom mis en place par Orange. Au coeur même des stades, le son, les images et toutes les données de résultats et de chronométrage transiteront également sur nos réseaux pour être diffusés au public et transmis aux organisateurs. Pour la première fois de l’histoire, une Olympiade (filmée en 4K) sera connectée avec une architecture réseau fibre wifi 5G unifiée et nativement IP. La cérémonie ainsi que les épreuves sportives seront sublimées grâce à l’apport de la 5G.

Un défi humain de taille aussi : au sein d’Orange, 1 000 femmes et hommes sont déjà engagés dans cette aventure hors-norme : experts réseaux, ingénieurs IP, techniciens grand public et entreprise, tant sur le terrain que dans l’ombre des écrans de supervision par exemple.

Faire de ces JO les plus responsables de l’histoire

Un défi immense, pour le plus grand évènement multisports du monde, qui sera suivi par plusieurs milliards de téléspectateurs. L’équivalent d’une quarantaine de Coupes du monde de football à gérer en simultané. Pour Orange, c’est aussi l’occasion d’apporter sa contribution à l’Olympiade la plus inclusive et la plus durable de l’histoire. Tout d’abord à travers le choix d’une architecture technique moins énergivore et de réseaux 5G plus efficaces qui participeront à la réduction de l’empreinte carbone directe et indirecte de Paris 2024.

Avec Orange, chacun pourra également avoir accès à Paris 2024 quand et où il le souhaite : à la maison, en déplacement, ou encore dans l’ambiance du stade grâce à notre futur programme événementiel qui permettra de gagner des billets. Nous nous engageons aussi à aider les personnes malentendantes et malvoyantes à mieux profiter du sport grâce aux nouvelles technologies. Un véritable « Everest des télécoms » souligne Christel Heydemann, directrice générale du groupe Orange. Mais aussi une vitrine qui permet de mettre en avant l’excellence du savoir-faire de ses équipes.

