Et si nous donnions une seconde vie à nos téléphones portables ?

Les trois quarts de l’impact environnemental de notre téléphone proviennent de sa fabrication et de sa distribution. Face à ce constat, Orange a lancé le programme RE et encourage le recyclage, la reprise, le reconditionnement ou la réparation des smartphones. Objectif : atteindre la neutralité carbone en 2040, malgré l’augmentation de la consommation de data, 20% en moyenne chaque année.

RE comme recyclage

100 millions de téléphones mobiles dorment dans nos tiroirs. Alors qu’il se vend chaque année entre 24 et 26 millions d’appareils, seuls 15% d’entre eux sont collectés pour être recyclés. Alors n’hésitons plus pour rapporter notre ancien smartphone, même si celui-ci est cassé. Car notre téléphone contient notamment de l’or, de l’argent et du tantale selon l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie ADEME. Or on peut récupérer 80,7% des matériaux pour fabriquer de nouveaux produits. Une démarche vertueuse…

Recycler son portable, c’est assez simple. Il suffit de se rendre dans une boutique Orange où des bacs sont mis à disposition. Des collectivités le proposent également et certains établissements scolaires, en partenariat avec Orange.

Depuis le lancement du programme RE en 2010, 8 millions de mobiles ont été collectés par Orange.

RE comme reprise

Lorsqu’on change de portable, plutôt que de reléguer l’ancien dans un tiroir, on peut le proposer à la reprise dans une boutique Orange. On profite ainsi d’un bon d’achat ou d’une remise immédiate. La valeur de rachat est estimée par le conseiller en fonction de différents paramètres. Avant de remettre son téléphone, il faut avoir enlevé toutes ses données personnelles, la carte mémoire, la carte SIM, ainsi que la géolocalisation (pour un iPhone) ou le compte gmail (pour un autre smartphone).

Le téléphone racheté par Orange est à son tour revendu à ses partenaires, experts de la reprise et de la seconde vie des téléphones. Il sera la plupart du temps reconditionné et revendu. Dans le cas où, après inspection approfondie, il ne pourrait pas être réutilisé, il sera recyclé par Les Ateliers du Bocage, une entreprise d'insertion membre d'Emmaüs et partenaire d’Orange.

RE comme reconditionnement

Autre avantage du programme RE, le reconditionnement. Acheter un téléphone reconditionné permet d’obtenir un prix avantageux. Le portable n’est pas neuf, mais il est complètement fonctionnel car il a été réparé, nettoyé et testé.

RE comme réparation

Enfin, pour prolonger la vie de son smartphone, il est désormais possible de le faire réparer dans certaines boutiques Orange. Le smartphone est examiné et un diagnostic accompagné d’un devis est proposé. Orange prête un mobile le temps de la réparation, sous certaines conditions. Une fois le téléphone réparé, les pièces changées sont garanties 1 an (y compris la batterie !)

