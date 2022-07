Tour de France à Saint-Étienne : au cœur du centre technique d’Orange

Vendredi et samedi derniers, le Tour de France était de passage à Saint-Étienne. L’occasion de découvrir au plus près le centre technique d’Orange. Un lieu indispensable au bon déroulement de l’événement sportif.

"On est en train de se faire fumer. Ce n’est pas possible !!! Ce n’est pas là qu’il faut se mettre, on rate tout." Anthony Forestier, le réalisateur du Tour de France 2022 fulmine. Son vif échange avec ses cadreurs, est diffusé en direct sur les écrans du camion Globecast (Orange Events) que nous avons pu visiter lors de l’épreuve Le Bourg d’Oisan / Saint-Étienne. Comme depuis le début de la compétition, les 38 techniciens de l'opérateur français sont à pied d'œuvre pour permettre à la Grande Boucle de fonctionner parfaitement. Le centre technique d’Orange qui se déplace au rythme du TDF est une véritable tour de contrôle. "D’ici, on peut superviser les liaisons et les réseaux mobiles qui vont partir du monde entier que ce soit tout au long de la course ou sur les sites d’arrivées et de départs", nous explique Henri Terreaux le directeur des équipes techniques d’Orange.

"On produit 21 étapes dans 21 lieux différents qui vont aussi bien d’un petit village de 300 habitants jusqu’aux Champs-Élysées. On est capable de dupliquer dix fois la capacité du stade France avec à chaque fois la même fiabilité", poursuit celui qui opère depuis 25 ans sur le Tour de France. L’opérateur français permet donc d’acheminer les images du 3e événement sportif planétaire (derrière la Coupe du Monde de football et les Jeux Olympiques d'été).

Une organisation millimétrée. "Il y a 99 chaînes de télévision et 67 radios qui commentent en direct, explique Henri Terreaux. Il faut donc fiabiliser les réseaux : la fibre et le mobile. Il faut tirer 20 km de câbles au quotidien avec tous les aléas que ça représente." Et d’ajouter : "On est dans une caravane avec une construction le matin entre 5h et 6h et une déconstruction le soir sur la ligne d’arrivée à 22h et à 23h pour la salle de presse."

Un rythme effréné tout au long de ce mois de juillet pour ses équipes qui n’ont pas le droit à l’erreur. "Il faut savoir qu’il y a 4500 personnes – coureurs compris – qui se déplacent lors de chaque étape, c’est un gros puzzle, indique Hervé Terreaux. C’est avant tout une histoire d’hommes, une sacrée aventure. Il y a la fatigue qui s’accumule, les grosses chaleurs… Il faut toujours être à l’affût mais c’est quelque chose de magnifique à vivre."

Orange et le Tour de France en chiffres

15 tonnes de matériel

34 km de câble déployé sur chaque site d’arrivée

6 réseaux Wifi pour la zone d’arrivée et la salle de presse

34 relais mobiles temporaires pour renforcer la couverture réseau mobile

220 km de fibre optique déployés jusqu’à la ligne d’arrivées

500 lignes téléphoniques temporaires

6300 heures de diffusion dans 190 pays