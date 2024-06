Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 7 au 9 juin

Lyon Capitale a sélectionné pour vous cinq activités à faire pour ce week-end des 7,8 et 9 juin.

Pride, fête et festivals, Lyon Capitale vous propose quelques idées de sorties pour ce week-end.

Un week-end dédié à la bande-dessinée

© Jackmac34 - Pixabay

Le Lyon BD Festival est de retour les 7, 8 et 9 juin dans le cadre du Mois de la BD. De nombreux évènements sont ainsi proposés à travers la ville ce week-end. Au programme : remise de prix, dédicaces, rencontres, ateliers et expositions, notamment sur Corto Maltese et Lou!. Deux concerts se tiendront également au Transbordeur, dont celui des Fatals Picards ce vendredi. Lou et Les Carnets de Cerise monteront quant à eux sur scène le 8 juin. Et pour la première fois, l'ensemble du festival est gratuit pour tout le monde.

Marcher pour l'amour © 42 North - Pexels Qui dit Mois des Fiertés, dit Marche des Fiertés. Et cette année la 28e marche de Lyon aura lieu samedi 8 juin, au départ de la manufacture des tabacs. Il s'agit avant tout d'une manifestation pour défendre les droits LGBT+ en France et soutenir les personnes discriminées, enfermées ou tuées à travers le monde. En effet, l'homosexualité est encore condamnée dans 69 pays et passible de la peine de mort dans 11 d'entre eux. Mais la marche se veut également être un moment convivial, de danse et de fête.

La Nocturne des Fiertés au MAC Lyon

À l'occasion de la Marche des Fiertés, le MAC organise une nocturne mettant à l'honneur des artistes LGBT+. Les ateliers, DJ et drag shows s'enchaîneront ainsi de 18h30 à 1 heure du matin. Seront notamment présents le photographe lyonnais Maxime Muller et l'auteur.e de romans graphiques Jul' Maroh. L'entrée est gratuite et en accès libre. Les expositions seront d'ailleurs visibles jusqu'à 23 heures.

Découvrir ou redécouvrir les jeux en bois

La station Mue Confluence accueille du 7 au 9 juin le festival des Jeux en Bois. L'occasion de découvrir ou redécouvrir des jeux en bois anciens comme nouveaux. Un coin restauration sera bien sûr proposé tout le long de l'évènement, ainsi qu'un after work ce vendredi de 16h30 à 22 heures. Le festival, gratuit, sera aussi l'occasion d'une grande tombola pour gagner de nombreux lots. Samedi et dimanche, les visiteurs seront accueillis dès 10 heures.

Se régaler au Refugee Food Festival

Depuis le 4 juin et jusqu'à dimanche, Lyon organise un festival mettant à l'honneur les saveurs venues d'ailleurs. Pendant ces quelques jours, des restaurants et artisans lyonnais partagent leurs fourneaux avec des cuisiniers réfugiés. Samedi, les restaurants Laska et Nafas accueillent ainsi des cuisinières syriennes proposant des menus traditionnels à 29 et 35 euros. Et ce dimanche, un banquet de clôture du festival aura lieu au Heat Confluence. Les cuisinières Sarah Hamza et Lydia Habtamu y proposeront un menu à 30 euros alliant Algérie et Ethiopie.

Plus d'informations et réservations sur la page de l'évènement.

