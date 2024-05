Dans le cadre du festival international de la bande dessinée, une exposition sur Hugo Pratt et son héros mythique s'installera à Lyon dès le 31 mai.

Le Musée des Tissus accueille une exposition inédite du 31 mai au 28 juillet en partenariat avec le Lyon BD Festival 2024, lequel se tiendra du 7 au 9 juin. Soutenue par la région Auvergne-Rhône-Alpes à hauteur de 250 000 euros, elle met à l'honneur l'auteur italien Hugo Pratt et son personnage culte de Corto Maltese. Cette somme considérable contribue non seulement à l'organisation et à l'accueil de l'événement, mais aussi au financement de l'association Lyon BD Organisation.

La bande dessinée comme 7e art

L'exposition s'inscrit dans le cadre de la 19e édition du festival international de la bande-dessinée à Lyon. Installée au cœur d’un lieu historique de la capitale des Gaules, elle offre une opportunité unique de redécouvrir la bande dessinée. Les visiteurs pourront admirer des productions de Hugo Pratt, ainsi que des originaux de Rubén Pellejero et des scénarios de Juan Díaz Canales. Ces deux auteurs de renom ont en effet repris les aventures du légendaire voyageur, apportant une nouvelle perspective contemporaine aux récits de Corto Maltese.

Cette collaboration entre le Musée des Tissus et le Lyon BD Festival permet ainsi de célébrer la bande dessinée sous toutes ses formes, en mettant en lumière l'importance de ce format dans la culture européenne. Les amateurs comme les néophytes pourront ainsi découvrir comment se crée une bande dessinée du début à la fin. "Reconnue pour son statut de neuvième art, la bande dessinée s’est imposée au fil du temps comme un élément majeur de notre patrimoine culturel", explique Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

