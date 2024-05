La programmation de la 8e édition du Lyon Street food festival a été dévoilée ce jeudi.

Pour sa 8e édition, le Lyon Street food festival va investir les Grandes Locos à La Mulatière du 13 au 16 juin, ancien technicentre SNCF dont la Métropole de Lyon a fait l'acquisition pour y créer un nouveau pôle culturel. Centrée sur la transmission, cette nouvelle édition du Lyon Street food festival accueillera 120 chefs et pâtissiers dont le chef triplement étoilé Mauro Colagreco accompagné de l'équipe de la PecoraNegra. Pierre Sang, finaliste de Top Chef en 2011 sera quant à lui présent pendant l'entièreté du festival, tout comme le pâtissier Nicolas Paciello.

Corée, Mexique, France...

L'espace food du festival sera organisé autour de plusieurs thèmes : Festin français, qui mettra en avant la gastronomie hexagonale sur une tablée de près de 100 mètres. "Plus de 30 chefs de toutes les régions de France seront présents avec leur équipe", s'enthousiasme Emeric Richard.

Le festival investira les Grandes Locos à La Mulatière. (@RC)

L'espace K-Food Fair, sera animée par cinq chefs qui valoriseront la cuisine coréenne ; six cuisiniers originaire de la ville de Puebla au Mexique viendront régaler les festivaliers de tacos de viande marinée et de tortillas ; un espace sera dédié à la cuisine espagnole. Le Japon, la Chine, la Thaïlande ou encore le Népal seront mis à l'honneur dans une ambiance de marché nocturne où les festivaliers découvriront une cuisine de rue dépaysante. A noter également la présence d'un corner barbecue et le traditionnel Sugar circus où seront présents entre autres Sébastien Bouillet et Hugo Pralus.

60 concerts et prestations artistiques seront proposées tout au long du festival dans des genres allant du jazz à la techno. Mezerg se produira le jeudi 13 juin à 22 h 15, Romane Santarelli et Miel de Montagne seront quant à eux présents samedi 15 juin en soirée. Plus de 400 ateliers culturels participatifs seront également accessibles pendant les quatre jours du festival.