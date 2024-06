La statue de Louis XIV bientôt protégée par des barrières ? La Ville de Lyon y réfléchit

Après la succession de tags sur le socle de la statue de Louis XIV place Bellecour, la Ville de Lyon a expliqué étudier toutes les solutions pour protéger au mieux l'édifice.

Trois semaines après avoir été officiellement rendue aux Lyonnais et Lyonnaises, la statue équestre de Louis XIV n'en finit plus d'être au centre de l'actualité à Lyon. Tagué à plusieurs reprises depuis qu'il a retrouvé son emplacement au centre de la place Bellecour, le socle de la statue est devenu un sujet à débat politique.

Après avoir été interpellé par l'opposition, Pierre Oliver en tête, la mairie de Lyon a réagi ce vendredi par la voix de Sylvain Godinot, 2ème adjoint au maire de Lyon en charge du patrimoine culturel de la ville. "Premièrement, on veut dire que la Ville condamne fermement ces tags qui sont absolument inacceptables" débute l'écologiste.

"On comprend l'émotion autour de ces tags" Sylvain Godinot, 2ème adjoint au maire de Lyon en charge du patrimoine culturel

Avant de poursuivre : "Cette statue est un symbole et un emblème de Lyon. Elle fait partie du bien commun de tous les Lyonnais. On comprend l'émotion qu'il y a autour de ces tags" complète Sylvain Godinot pour faire écho notamment à la pétition lancée par un habitant et à la lettre ouverte adressée à Grégory Doucet pour lui demander de prendre en compte ce "fléau des dégradations" qui touche notamment la statue équestre de Louis XIV.

La statue de nouveau taguée cette semaine à Lyon.

La Ville tacle l'opposition

Réagissant également aux propos du maire du 2e arrondissement qui avait appelé la mairie centrale à mettre en place le plus rapidement possible des caméras et des grilles pour protéger la statue, Sylvain Godinot a préféré jouer la carte de l'ironie : "On remercie l'opposition de nous apporter des solutions face à cette problématique. Mais la mairie du 2e se réveille un peu tard. Elle avait validé la restauration de la statue et le choix de la restaurer à l'identique. Ils ont beau jeu de rebondir dessus aujourd'hui". "Positionner des forces de l'ordre 24h/24 pour protéger l'édifice, c'est inenvisageable, et je suis certain que l'opposition en a bien conscience" complète l'adjoint au maire.

Si la Ville ne ferme pas la porte à la mise en place d'un système de protection à l'avenir, elle défend son projet de restauration pour "éviter la mise à distance des Lyonnais". "Ce choix de ne pas mettre de grille de protection ne peut pas être changé en quelques semaines. Mais on est en dialogue permanent avec les différents services pour étudier la meilleure solution pour protéger ce symbole lyonnais" détaille Sylvain Godinot.

Des solutions à l'étude

Barrière, caméra ou produit appliqué sur le marbre du socle de la statue "pour permettre un détagage plus efficace", toutes ces solutions sont actuellement à l'étude au sein de l'Hôtel de Ville.

De son côté, la Métropole, maître d'ouvrage de la restauration de la statue, explique que le prochain nettoyage du socle tagué cette semaine se fera "dans les prochains jours". Chaque année, la Métropole dépense 200 000 euros pour ces opérations de détagage, auquel il convient d'ajouter les 1,5 millions d'euros de la Ville dédiés au programme "façade nette" pour faire disparaître les tags de l'espace public. Un budget qui ne permet pas d'endiguer le phénomène, les interventions pour effacer des tags à Lyon étant en constante augmentation.

Une plainte déposée par la Métropole

Concernant les nouvelles inscriptions découvertes cette semaine sur la statue, la Métropole va porter plainte, soutenue dans la démarche par la Ville qui devrait lui fournir les images des caméras de vidéo protection. Depuis le 22 mai et la fin officielle des travaux sur la statue, cette dernière a nécessité trois nettoyages. Un éternel recommencement pour les services. Avant, peut être, la mise en place d'une solution plus radicale.

