Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans des 24 et 25 février

Lyon Capitale a sélectionné pour vous cinq activités à faire ce week-end des 24 et 25 février.

Concert, cinéma, comédie musicale... Lyon Capitale vous propose quelques idées de sorties pour le dernier week-end de février.

West Side Story à l'Amphithéâtre 3 000

On ne la présente plus, la comédie musicale West Side Story a fait rêver des générations. En tournée mondiale, la nouvelle adaptation du metteur en scène américain Lonny Price pose ses valises à Lyon pour quelques jours. Quatre représentations de 2 h 40 sont prévues ce week-end, et il ne reste plus que quelques places. Elles se tiendront à l'Amphithéâtre 3 000 à 15 et 20 h samedi et dimanche. Plus d'informations sur le site de l'évènement.

Tarif : de 39 à 115 euros.

Bagarre en concert au Sucre

Pour un week-end fêtard, le groupe Bagarre sera en concert au Sucre ce vendredi soir de 20 h à 22 h. Avec leur style indéfinissable, les cinq musiciens ont notamment été révélés grâce aux chansons Claque-le et Danser seul (ne suffit pas). Leur première partie sera d'ailleurs assurée par Fleur From Desire et Crystal Chardonnay. La billetterie en ligne est encore ouverte.

Tarif : 24 euros.

Après-midi Roller & Dance à la Cité des Halles

Si vous aimez le roller et danser, la Cité des Halles vous propose un après-midi jam skating ce dimanche. De 14 à 18 h, il vous sera possible de danser au rythme des musiques de DJ Khoné tout en glissant sur le sol de la Cité des Halles. Un moment festif et purement vintage. Mais attention à respecter le dress code imposé : tenue colorée obligatoire.

Image d'illustration © RDNE Stock Project / Pexels

Tarif : 4 euros.

S'initier au self-défense avec Aïcha Goutel

Pour une activité de découverte plus physique, testez le self-défense. La professeure d'arts martiaux et de fitness Aïcha Goutel propose ce dimanche un cours pour les femmes et enfants de tout âge. Il s'agit d'une initiation pour se défendre face aux agressions physiques ou verbales. Le cours, qui se tiendra à Villeurbanne, est gratuit. Toutes les informations pratiques sont disponibles sur le site d'Attoms, qui organise l'évènement.

Image d'illustration © Jermaine Ulinwa / Pexels

Tarif : gratuit

Voir ou revoir Anatomie d'une chute

Ce vendredi 23 février a lieu la cérémonie des César, un moment important pour le cinéma français. Peut-être un nouveau moment de consécration pour la réalisatrice Justine Triet et son film Anatomie d'une chute. Tourné en Auvergne-Rhône-Alpes, le long-métrage a déjà été nommé cinq fois aux Oscars et qui a déjà décroché le prix du meilleur film en langue étrangère, ainsi que celui du meilleur scénario aux Golden Globes. Quelques séances sont donc proposées par les cinémas lyonnais ce week-end. Le cinéma Pathé Bellecour en propose trois samedi et dimanche, tandis que le ciné UGC de la Cité internationale en propose quatre.

La réalisatrice d'Anatomie d'une chute, Justine Triet. (Golden Globes Awards)

Tarif : de 5 à 14 euros.

Lire aussi : Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans des 17 et 18 février