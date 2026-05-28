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"Capitale du tatouage" : Ink Factory revient à Lyon en septembre

  • par Romain Balme

    • Le festival Ink Factory revient à la Halle Tony Garnier du 28 au 30 septembre avec l’ambition d’imposer Lyon sur la scène mondiale du tatouage.

    "Faire de Lyon une scène légitime du tatouage mondial". C'est l'ambition du festival Ink Factory qui revient à la Halle Tony Garnier de Lyon du 28 au 30 septembre prochain. Pour sa 7e édition, l'évènement compte attirer 15 000 visiteurs. Au programme, 350 tatoueurs venus de 35 pays différents, et une vision du tatouage qui ne change pas : "celle d’un art millénaire, riche de cultures, de symboliques et de savoir faire techniques", explique le communiqué. De quoi faire confirmer le statut de Lyon comme "capitale du tatouage."

    Autre objectif, sortir des frontières du tatouage. Ink Factory proposera une expérience immersive mêlant body painting, illustration, street art, performances et musique live. L'occasion de célébrer "une culture globale à la croisée des arts et des contre-cultures."

    "Notre souhait, c’est que chaque personne qui passe les portes du salon ressente cette énergie, découvre la richesse du tatouage sous toutes ses formes, et comprenne à quel point cet art continue d’évoluer tout en restant profondément ancré dans des valeurs de transmission, de rencontre et d’authenticité", expliquent les organisateurs, Teodor Milev et Morgane Witlberger, du salon 681 Tattoos (Lyon 3e).

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