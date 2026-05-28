Viviana Pisacane, cheffe du Bœuf d’Argent dans le Vieux Lyon, s’est qualifiée pour les demi-finales de Top Chef sur M6.

L'aventure Top Chef se poursuit pour Viviana Pisacane. Après Tabata Mey en 2012, la cheffe du Bœuf d'argent (Lyon 5e) hisse à nouveau la capitale des Gaules en demi-finale de l'émission culinaire de M6. Lors de l'épisode diffusé ce mercredi 27 mai, ils étaient encore quatre en lice pour espérer atteindre l'avant dernière étape de la compétition.

Pour ces quarts de finale, les trois épreuves étaient centrées sur des thèmes différents. La première, consacrée à la monotexture. Viviana Pisacane a opté pour "le mou" avec une assiette composée de plusieurs crèmes et gels aux saveurs diverses. Ensuite, place à un défi autour du pain rassis. La cheffe lyonnaise choisit de proposer un "steak de pain" imbibé de jus de poulet. Enfin, place au maquereau pour la dernière épreuve, qu'elle cuisine en sashimi, mets traditionnel de la gastronomie japonaise, accompagné de bouillon.

Après réflexion du jury, Viviana Pisacane continue l'aventure, maintenant place aux demi-finales.

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