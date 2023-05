Villa Gillet : 6 jours pour faire de Lyon une Babel littéraire 

Du 9 au 14 mai, avec Littérature Live, la Villa Gillet invite une quarantaine d’auteurs du monde entier - dont quelques grands noms - pour débattre des enjeux de la littérature contemporaine.

Littérature Live… On peut regretter l’anglicisme mais on peut aussi comprendre que Lucie Campos, directrice de la Villa Gillet depuis 2019, ait voulu imposer sa marque.

Et sa différence par rapport au précédent festival organisé par l’ancienne direction, Les Intranquilles. Et puis Littérature Live affiche clairement la volonté de l’événement d’avoir une dimension internationale.

Ce sera de surcroît la première “vraie” édition de la manifestation après les années Covid et les tentatives, avouons-le décevantes, de faire vivre la manifestation de façon virtuelle. Rien ne vaut la rencontre avec des écrivains bien présents, en chair et en os, en live !

C’est aussi l’occasion de montrer que la Villa Gillet est sortie de ses tracas financiers consécutifs au retrait brutal de sa subvention régionale de 350 000 euros. Et cela grâce à l’aide compensatoire de la municipalité et de l’État.

En attestaient la présence et la prise de parole du maire de Lyon, Grégory Doucet et de Marc Drouet, directeur régional des affaires culturelles Auvergne-Rhône-Alpes, lors de la conférence de presse, en mars dernier, pour présenter la manifestation. En voici les grands axes.

Différentes langues, différents formats de rencontres

Lucie Campos propose de faire de Lyon, durant le Littérature Live, une Babel littéraire. Où l’on parlera différentes langues et où l’on découvrira des univers littéraires venus parfois de très loin.

Ce sont quarante auteurs qui nous donnent rendez-vous à la Villa Gillet et dans les lieux partenaires de la métropole, venus de Syrie, d’Irlande, d’Argentine, du Sénégal, d’Ukraine…

Quinze nationalités sont représentées. Une quarantaine de propositions sont prévues, essentiellement à la Villa Gillet mais aussi aux Subs, aux Célestins et dans d’autres lieux partenaires.

Les animations se conjugueront selon différents formats : lectures, débats, conférences, entretiens… Mais aussi atelier d’écriture, atelier de traduction, scène poétique, séances d’écoute de la webradio du festival…

Un vent de jeunesse

Élément important à noter, l’événement a été conçu et sera animé par de nombreux collégiens, lycéens et étudiants. Ainsi l’ouverture du festival se fera le 9 mai, à 9 h 30, avec des lectures et performances de lycéens et étudiants conçues à partir des ouvrages d’écrivains invités.

D’autre part, la webradio du festival, Villa Voice, coordonnée par des étudiants, animée par des lycéens encadrés par des professionnels du son, programmera des interviews en direct, des chroniques et reportages.

Découvertes et têtes d’affiche

Le choix a été fait de privilégier les écrivains prometteurs mais dont le nom est encore souvent inconnu du grand public. Afin de pousser les festivaliers à la découverte et à la rencontre d’univers littéraires nouveaux.

Mais il y a aussi quelques grands noms de la littérature contemporaine qui sont attendus au LL. Parmi eux, Jonathan Coe qui viendra parler du Royaume désuni, formidable roman sur les grands événements ayant marqué l’Angleterre, avant et après le Brexit. Autre Britannique, Anna Hope évoquera son dernier opus, Le Rocher blanc, mais aussi le délicieux Nos Espérances. Felwine Sarr, dont le dernier roman, Les Lieux qu’habitent mes rêves, a connu un grand succès, viendra du Sénégal pour dialoguer avec Igiaba Scego, journaliste italienne et autrice de La Ligne de couleur. Côté tricolore, on guettera la venue de Lola Lafon, autrice d’un livre bouleversant, Quand tu écouteras cette chanson, écrit après une nuit passée dans l’appartement d’Anne Frank. Et, last but not least, “notre” prix Goncourt, Brigitte Giraud avec son roman Vivre vite.

Littérature Live – Festival international de littérature de Lyon, du 9 au 14 mai, Villa Gillet et autres lieux ; informations, réservations, programme complet sur : villagillet.net