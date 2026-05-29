Une ancienne bénévole lors du spectacle des Enfoirés en 2012 à Lyon évoque les comportements problématiques de Patrick Bruel. Le chanteur est attendu à Décines en novembre.

Les faits se sont déroulés à Lyon, lors du concert des Enfoirés en 2012, auquel Patrick Bruel, accusé par de multiples femmes d'agression sexuelle, avait participé. Nos confrères de la RTS ont recueilli le témoignage de Mathéa Léger, une suisse âgée de 22 ans à l'époque, et bénévole pendant l'évènement. Elle révèle que les actions du chanteur étaient déjà connues dans le milieu artistique.

Tout commence avant le début du spectacle. Avec une autre fille, elle doit monter sur l’estrade et dans l’un des deux bateaux en bois, où le chanteur doit apparaître. Mathéa révèle avoir été alertée par la production qu'il allait "tenter quelque chose." Finalement, elle se retrouve dans un autre bateau, celui de Christophe Maé, sa collègue n'aura pas cette chance. "Quand il est revenu en coulisses, il a dit à la bénévole de le suivre dans ses loges. Sauf que là, il y avait quelqu'un de la production qui lui a dit que c'était une bénévole et qu'il fallait la laisser tranquille", se souvient la suisse.

Bruel à la LDLC Arena ? Doucet et Fautra disent non

Mathéa explique également avoir vu le chanteur "emmener des femmes aux toilettes" et dénonce l'inaction de la production, qui s'accommodait des faits et gestes du chanteur, qui a annoncé ce vendredi 29 mai se retirer du prochain spectacle des Enfoirés.

Pour rappel, Patrick Bruel doit se produire à la LDLC Arena de Décines le 19 novembre prochain à l'occasion des 35 ans de son album "Alors regarde". Le maire de Lyon Grégory Doucet ainsi que la maire de Décines-Charpieu Laurence Fautra ont exprimé leur volonté de voir le chanteur annuler son concert. Il reste présumé innocent.