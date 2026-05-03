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Nathalie Baye au Festival Lumière 2019 © Institut Lumière
Nathalie Baye au Festival Lumière 2019. © Institut Lumière

Lyon : l’Institut Lumière rend hommage à Nathalie Baye avec une projection exceptionnelle

  • par Corentin Lucas

    • Disparue le 17 avril dernier, l’actrice Nathalie Baye sera honorée à l’Institut Lumière de Lyon, ce mardi 5 mai.

    L’Institut Lumière rendra hommage à Nathalie Baye ce mardi 5 mai, en projetant Une semaine de vacances, réalisé par Bertrand Tavernier. C’est l’un des films les plus marquants de l’actrice aux quatre César, décédée le 17 avril. Qui plus est, il a été tourné dans la capitale des Gaules en 1980.

    Dans ce long-métrage, l’actrice incarne Laurence, une enseignante de français en pleine remise en question, qui décide de s’éloigner temporairement de son quotidien. Elle se donne une semaine de vacances pour trouver une réponse à ses questions existentielles.

    "Une femme qui savait la valeur de la nuance" pour Thierry Frémaux

    Invitée du Festival Lumière en 2019, l’actrice avait laissé un souvenir marquant à Lyon. Le directeur de l’Institut, Thierry Frémaux, lui rend aujourd’hui hommage par le biais de cette projection : "les rôles qu’elle choisissait disaient tout de Nathalie Baye. Une femme qui savait la valeur de la nuance, du silence et du secret. Celle aussi d’un simple sourire, qui est le souvenir que nous garderons d’elle".

    La projection du film est programmée pour 18h30. La billetterie est toujours disponible sur le site de l'Institut Lumière.

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