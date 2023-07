Retour de la monarchie à la Comédie Odéon

Jacques Chambon et sa compagne Brigitte Jouffre reprennent, du 5 au 29 juillet, leur pièce, Shame of Thrones - La fin d’un règne.

L’occasion de voir ou revoir le couple de comédiens lyonnais dans ce spectacle… royal. Ils campent en effet un roi et une reine qui ne vont pas tarder à être déchus. En attendant, ils règlent leurs comptes.

C’est un festival de répliques vachardes et de dialogues cruels et drôles. Qui offrent une juste réflexion sur les déchirements du couple. Mais aussi sur les dangers d’un pouvoir absolu qui ne contrôle plus ses excès. Libre aux spectateurs de faire le rapprochement avec certains dirigeants actuels…

Shame of Thrones - La fin d’un règne – Du 5 au 29 juillet à la Comédie-Odéon