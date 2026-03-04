Alors que la Région Auvergne-Rhône-Alpes avait repoussé la démolition du musée des Tissus de Lyon à 2025, rien n'est fait. Face à cette incertitude, le maire de Lyon interpelle la Région.

En 2018, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, devenait propriétaire du musée des Tissus de Lyon. En 2021, elle dévoilait un projet de l'architecte Rudy Ricciotti et fermait les portes du musée du 2e arrondissement pour "rénovations". Suite à des remous concernant la question du permis de construire, le projet était finalement retoqué en 2022, avant que la Région ne dévoile un nouveau projet prévu pour 2028-2029.

Face au changement de position de la Région, le maire de Lyon Grégory Doucet aurait, selon Tribune de Lyon, envoyé un courrier à son président, Fabrice Pannekoucke "pour demander des informations sur les raisons de l'absence d'avancée du projet de rénovation."

Aucun contenu définitif du projet

Dans son courrier, la municipalité affirmait avoir délivré à la Région un permis de démolir en janvier 2024. La collectivité aurait néanmoins décidé de repousser la démolition en 2025. Pourtant au 3 mars 2026, le bâtiment est toujours debout et quelques expositions temporaires y sont parfois présentées.

En parallèle, aucun contenu définitif du projet et aucun permis de construire n'auraient été déposés. "Plusieurs riverains du projet, à date, sont empêchés dans leur parcours résidentiel au regard d’une estimation très incertaine de leur bien dans un tel contexte", écrivait Grégory Doucet dans sa lettre que nos confrères ont pu consulter. Pour répondre à cette incertitude, l'élu demandait alors à la Région "une transmission d’informations sur ce projet". Un mois plus tard, la lettre reste sans réponse.

Sollicitée par nos confrères, la Région affirme de son côté qu'elle "ne manquera pas de tenir informés la Ville de Lyon et l’ensemble des partenaires et riverains au fur et à mesure de l’avancement du projet".