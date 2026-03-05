Actualité
Place Bellevue à Lyon. (@BonjourLyon)

Pollution à Lyon : la qualité se dégrade avec l'arrivée des poussières du Sahara

  • par La Rédaction

    • La qualité de l'air sera mauvaise à dégradée ce jeudi 5 mars 2026 à Lyon et dans toute la métropole de Lyon, à cause notamment de l'arrivée de nuages chargés de poussières désertiques du Sahara.

    On respire de moins en moins bien à Lyon ce jeudi 5 mars. Après un début de semaine relativement calme, ce jeudi la qualité de l'air se dégrade dans toute l'agglomération lyonnaise. Le vent de sud qui se renforcera au cours de la journée apportera des nuages chargés de poussières désertiques du Sahara au dessus de Lyon.

    Les concentrations en particules fines PM10 augmenteront ainsi fortement, notamment dans le centre ville de Lyon, faisant passer une partie de la ville dans le rouge.

    Les concentrations en dioxyde de soufre et ozone seront stables et plutôt faibles.

    Photo d'illustration - commissariat d'Auvergne-Rhône-Alpes @ WilliamPham
    Grigny-sur-Rhône : Un policier percute un mur après une course poursuite 04/03/26
